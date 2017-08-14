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Артем Кузелев

British Fashion Awards возвращается в Альберт-Холл

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  • 14 Августа 201715:55
Сюжеты: British Fashion Awards

В этом году церемония вручения авторитетных наград пройдет на традиционной площадке мероприятия.

На днях Британский Совет моды объявил, что ежегодная церемония вручения наград British Fashion Awards возвращается на свою традиционную площадку. В начале декабря в роскошном Королевском Альберт-Холле в Лондоне соберутся самые яркие звезды мировой индустрии моды. Как и прежде, награды будут вручаться в нескольких номинациях: Британский дизайнер года (женская одежда), Британский дизайнер года (мужская одежда), Дизайнер года (аксессуары), Молодой британский талант (женская одежда), Молодой британский талант (мужская одежда), Лидер индустрии, Модель года, Роскошный стритстайл бренд и Международный дизайнер года.

По традиции мероприятие пройдет при поддержке компании Swarovski, представители которой определят победителя в специальной номинации. Также будет сохранена Премия Изабеллы Блоу. Состоится торжественная церемония 4 декабря. С 18 августа на Ticketmaster.co.uk можно будет приобрести билет на одно из самых важных модных мероприятий года.

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