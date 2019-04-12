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Артем Кузелев

Бруклинский музей расскажет о доме Pierre Cardin

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  • 12 Апреля 201910:04
Сюжеты: Pierre Cardin

Этим летом в залах музея откроется масштабная ретроспектива, посвященная творчеству Пьера Кардена.

20 июня в Бруклинском музее Нью-Йорка откроется выставочный проект Pierre Cardin: Future Fashion. Ретроспектива посвящена творческому пути знаменитого модельера, но особый акцент кураторы делают на футуристском методе Пьера Кардена. Экспозиция будет составлена из 170 предметов, среди которых одежда, обувь, аксессуаров и другие вещи, созданные дизайнером с 1950-х годов до последнего времени. Также проект представит гостям фильмы и фотоархивы марки. Посетить выставку можно будет до 5 января 2020 года.

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