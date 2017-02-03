Brunello Cucinelli представил новую концепцию бутиков

Миланский бутик Brunello Cucinelli сменил адрес. Флагманский бутик в новой концепции открылся на виа Монте Наполеоне, 27.

Мебель из теплого дерева соседствует в интерьере с поверхностями из новых материалов, которые дарят уникальные тактильные ощущения. Приглушенная гамма природных оттенков создает впечатление, что неторопливая жизнь Соломео оказалась перенесена на самую известную в мире fashion-улицу Милана. Новый бутик дарит ощущение дома и заново открывает ценность плавного, безмятежно идущего времени, посвященного всеобъемлющему удовольствию от традиций, качества ручного труда и креативности в умиротворенной, домашней и комфортной атмосфере.

От входных витрин с изображением пейзажа Соломео до маленькой кухни, наполненной вкусами и ароматами природы, от просторной гостиной, где можно освежиться приятным разговором до примерочной, в которой без спешки подбирать элегантный и расслабленный образ — открытие флагманского бутика в очередной раз утверждает и расширяет понимание философии, объединяющей 122 монобрендовых магазина Brunello Cucinelli, через которые бренд распространяет информацию о том, что считает важным: о преемственности мастерства, гуманистических идеалах и результатах культурных инициатив в самых важных городах по всему миру.

Российский флагман Brunello Cucinelli находится в Столешниковом переулке, 13 и занимает 2 этажа исторического здания. Будет ли он переоформлен в связи со сменой концепции, компания «Кашемир и Шелк», представляющая интересы Brunello Cucinelli в России, не сообщила.