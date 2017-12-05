Брюс Вебер обвиняется в сексуальных домогательствах

Манекенщик Джейсон Бойс утверждает, что знаменитый фотограф целовал и трогал его на кастинге в своей студии.

Новости о сексуальных скандалах в последние пару месяцев не покидают главных страниц информационных сайтов. И если модная индустрия оставалась в стороне от проблемы, не считая недавно объявленного бойкота Терри Ричардсону, то кинематограф и шоу-бизнес показали свою грязную и печальную изнанку. Однако есть вероятность, что в скором времени ситуация измениться.

Вчера стало известно, что вслед за девушками моделями, обвинившими Ричардсона в домогательствах, о неприятном инциденте сообщил знаменитый манекенщик Джейсон Бойс. По словам модели, он стал жертвой неадекватного и агрессивного поведения со стороны фотографа Брюса Вебера. Как сообщил Бойс, звезда модной фотографии целовал и трогал его во время кастинга, проходившего в его студии, а также вложил свои пальцы ему в рот.

В данный момент от лица модели в отношении Вебера подана жалоба в Верховный суд штата Нью-Йорк. Бойс утверждает, что после инцидента «он испытывал беспокойство, депрессию и высокий уровень стресса», а также был вынужден переехать из Нью-Йорка в Калифорнию, чтобы избежать встреч с фотографом. Это, по словам истца, привело к тому, что он был уволен из своего агентства в сентябре прошлого года. В своей жалобе Бойс претендует на компенсацию ущерба в размере двух миллионов долларов.