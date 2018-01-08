Брюс Вебер отрицает обвинения в домогательствах

Знаменитый фотограф, оказавшийся в центре сексуального скандала, опубликовал в своем Instagram сообщение о том, что намерен «решительно защищаться».

В конце прошлого года знаменитый фотограф Брюс Вебер попал в центр внимания. Однако причиной шумихи стало не открытие новой выставки или вручение очередной почетной награды. Вебер стал ответчиком в суде по иску манекенщика Джейсона Бойса, обвинившего его в сексуальных домогательствах и разрушении карьеры. Как утверждает потерпевший, Вебер заперся с ним в комнате во время кастинга, поцеловал его и положил ему пальцы в рот. Бойс сообщает, что Вебер спросил его, достаточно ли он амбициозен, чтобы пойти дальше, а также заставил снять с себя рубашку, нижнее белье и принудил к петтингу. Теперь манекенщик, чья карьера была разрушена из-за последовавших за инцидентом психологических проблем, требует возмещение ущерба в размере двух миллионов долларов.

Сам Брюс Вебер продолжительное время хранил молчание по поводу скандала, но недавно опубликовал в своем Instagram сообщение о том, что намерен решительно защищаться. Фотограф подчеркнул, что однозначно отрицает все обвинения и надеется на то, что правда в итоге восторжествует. Также Вебер поблагодарил тех коллег, кто поддерживает его в непростой ситуации. Среди последних оказалась и Грейс Коддингтон, которая недавно опубликовала пост поддержки, но позже удалила сообщение.