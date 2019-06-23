BUBEN&ZORWEG представил в Москве пуленепробиваемые сейфы-витрины для коллекционеров

Австрийско-немецкий бренд BUBEN&ZORWEG, вот уже более двадцати лет отвечающий за сохранность ценных предметов у взыскательной аудитории, представил в Москве коллекцию сейфов PRIVATE MUSEUM, являющихся аналогом музейных витрин. Предметы коллекции, с одной стороны, выгодно демонстрируют экспонаты, с другой – её надежно защищают. Технологии безопасности BUBEN&ZORWEG не уступают методам, взятым на вооружение в великих музеях мира.

Произведения искусства, дорогие часы, уникальные экземпляры — эти предметы требуют сочетания противоположных свойств: владелец хочет как можно надежнее защитить свою коллекцию и как можно достойнее представить любимые экспонаты на всеобщее обозрение. Сейфы PRIVATE MUSEUM дома BUBEN&ZORWEG — уникальный образец такой комбинации.

Современная технология с сертификацией по стандарту VdS от немецких лабораторий не только обеспечивает высокий уровень безопасности, но и находит отражение в сдержанном и актуальном дизайне. Благодаря этому демонстрация ценных предметов, окруженных не менее достойными инновационными решениями, доставляет незабываемое удовольствие.

Сейфы PRIVATE MUSEUM могут выступать как самостоятельные предметы интерьера, так и быть встроенными в стену. Общими для всех моделей коллекции являются: пуленепробиваемая стеклянная панель, высокотехнологичная система запирания, лазерный занавес, скрывающий экспонаты от посторонних глаз одним нажатием кнопки, биометрическая технология распознавания отпечатков пальцев, светодиодная подсветка.

По желанию заказчика в комплектацию может включается стереосистема класса High-End, которая незаметно встраивается в стенную панель и усиливает приятные впечатления от созерцания произведений искусства. Частные коллекции всегда несут в себе нечто очень личное, поэтому все параметры сейфа PRIVATE MUSEUM могут быть подобраны согласно персональным предпочтениям.