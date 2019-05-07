BUBEN&ZORWEG представили в России первый в мире сейф-трансформер

Нажатием одной кнопки классический сейф превращается в аналог музейной витрины.

Австрийско-немецкий бренд BUBEN&ZORWEG, ассоциирующийся с вневременной роскошью, изысканным дизайном и высокой безопасностью, представил новый продукт – сейф X-007 EXTREME со встроенным подъемным механизмом, не имеющий аналогов в мире.

Что может обладать более успокаивающим действием, чем созерцание собственной коллекции часов, эффектно поднимающейся плавным скользящим движением из глубин эстетически совершенного предмета интерьера? Мастера BUBEN&ZORWEG, выпустив новую модель, не оставили шансов назвать другие варианты, кроме как наблюдение за X-007 EXTREME.

В базовой версии X-007 EXTREME девять автоматических подзаводчиков TIME MOVER® за двусторонним зеркальным стеклом сочетаются с выдвижными ящиками для ювелирных изделий, документов и других ценных предметов. По заказу может быть встроена скрытая тонированная витрина, которая по команде становится прозрачной.

Модель X-007 EXTREME предусматривает возможность выбора индивидуальных параметров как внутри, так и снаружи. Лаковое покрытие и кожа доступны в нескольких цветах, а набор внутренних элементов и отделка сейфа могу быть практически любыми в соответствии с его габаритами: от увеличенных вдвое подзаводчиков TIME MOVER® (по сравнению с базовой версией) до витрины высокой степени защищенности для демонстрации произведений искусства.

Кожа тончайшей выделки с прострочкой ромбами, десять слоев высокоглянцевого лака, элементы из отполированной вручную нержавеющей стали, эффектная cветодиодная подсветка с функцией затухания и cистема запирания PAXOS®, доказавшая свою надежность в швейцарских банках, нашли свое отражение в совершенном творении ручной работы – сейфе X-007 EXTREME, имеющем высокую степень безопасности класса VdS II (немецкий сертификат безопасности).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

В закрытом состоянии: 1246 x 798 x 665 мм;

В открытом состоянии: 2046 x 798 x 665 мм;

580 кг;

Работа от сети.