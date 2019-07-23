BUBEN&ZORWEG впервые начал продавать в России сверхзащищённые шкатулки с выдвижным механизмом

Мировой лидер в области производства сейфов и шкатулок для подзавода часов BUBEN&ZORWEG, привез в Россию очередную технологичную новинку – коллекцию шкатулок с высокой степенью защиты ILLUSION, которые открываясь с помощью отпечатка пальца или чипа-приемопередатчика, эффектно поднимают содержимое наверх, предоставляя обладателю доступ к ценностям.

В повседневной жизни часто возникает потребность уберечь часы, ювелирные украшения, аксессуары, документы или денежные средства, не прибегая при этом к масштабному сейфу. ILLUSION — это не только защищенная шкатулка для хранения, но и самостоятельный предмет интерьера, который можно разместить в офисе, гардеробной или спальне.

Неустанное стремление BUBEN&ZORWEG к конструкторским инновациям проявляется во многих деталях: таким примером служат ящики, которые плавно выдвигаются вперед и в стороны, раскрывая личную коллекцию. Два или, по желанию, четыре автоматических подзаводчика TIME MOVER® предлагают возможность менять любимые часы в течение дня.

Коллекция ILLUSION представлена и более масштабными моделями, которым хватит места для двенадцати подзаводчиков TIME MOVER® или пяти ящиков. Такие сверхзащищённые объекты представляют собой внушительные колонны, притягивающие взгляд. Массивный стальной корпус весом 40 кг может быть надежно закреплен на своем месте. Во все предметы коллекции ILLUSION при желании можно встроить часы с фирменным механизмом BUBEN&ZORWEG.