Будет чисто: важные вопросы об очищении кожи

С чего начинается красота? С дорогих платьев или ярких украшений? Выразительного макияжа и идеальной укладки? Может, с идеальных форм? Команда косметического бренда Teana уверена, что женское очарование заключается в гармонии, любви и правильном уходе за собой. Представляем вашему вниманию самые важные вопросы о фундаментальном этапе ухода – очищении.

Красота вашей кожи начинается с ванной комнаты, ведь никакие декоративные косметические средства, вне зависимости от их стоимости, состава и текстуры, не смогут заменить правильно подобранное очищение. Секрет идеального образа – здоровая и сияющая кожа лица. А чтобы именно так и было, придерживайтесь ряда простых рекомендаций.

- Умываться с мылом нельзя выбросить. Долгое время весь косметологический мир спорил, где поставить запятую. На сегодняшний день большая часть экспертного сообщества сходится во мнении, что нужно подбирать специальные средства для очищения кожи лица. Обычное мыло содержит в себе избыточное количество щелочи, соли, поверхностно-активных веществ и консервантов, которые могут вызвать повреждения гидролипидной мантии и эпидермального барьера, что чревато серьезными проблемами. Выбирайте средства с нежной текстурой, специально разработанные для очищения кожи лица. Попробуйте пенку для лица от лаборатории Teana из серии «Пятое чувство». Средство одновременно очищает кожу и ухаживает за ней, а нежнейшая воздушная пена подарит волшебные ощущения.

- Как умываться без воды? Не секрет, что водопроводная вода часто может вызывать дискомфорт и раздражение. В зависимости от индивидуальных особенностей и потребностей кожи необходимо подобрать специальное средство, которое, кроме своей основной функции, также будет служить дополнительным уходом во время умывания. Так, жирная или комбинированная кожа нуждаются в средствах, которые хорошо растворяют излишки кожного жира и помогают очистить забитые поры. Для сухой или чувствительной кожи лучше всего подойдут сливки и молочко с мягкой текстурой. Водопроводную воду можно заменить талой, кипяченой, питьевой водой или тоником. Если же вы решили полностью перейти на безводное умывание, делайте это постепенно. Начните с 1-2 раз в неделю, постепенно вводя вместо воды тоник. При заметных улучшениях кожи можно полностью отказаться от использования обычной воды.

- Масло масляное. Гидрофильное масло – настоящий хит последних лет. При контакте с водой оно превращается в эмульсию и нежно снимает макияж и загрязнения. Попробуйте бестселлер от Teana – гидрофильное масло Deep Cleansing. Средство насыщает кожу витаминами, смягчает и оставляет чувство комфорта. Смесь натуральных масел и витамина А интенсивно омолаживает, а масло сладкого миндаля увлажняет и успокаивает кожу.

- Градус повышается? Одной из самых распространенных ошибок в очищении является неправильная температура воды при классическом умывании. Слишком горячая вода может вызвать покраснение и обострение купероза, что негативно отразится на внешнем виде. Тогда как постоянное умывание холодной водой может стать причиной сухости, дряблости и шелушения. Оптимально умываться водой температуры тела.