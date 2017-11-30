Будущее роскоши: Исследовательский проект Gucci

Итальянский дом моды откроет исследовательскую лабораторию в Университете Боккони.

Марка Gucci объявила о запуске исследовательского проекта на базе Университета Боккони. В коллаборации с учебным заведением итальянский дом моды организует лабораторию Gucci Research Lab, где в течение трех лет четыре профессора будут изучать возможности развития компании. В частности, группа ученых рассмотрит такой фактор, как расширение прав и возможностей сотрудников, и как он может повлиять на будущее бренда из люксового сегмента.