Будущее роскоши: Исследовательский проект Gucci

Итальянский дом моды откроет исследовательскую лабораторию в Университете Боккони.
Марка Gucci объявила о запуске исследовательского проекта на базе Университета Боккони. В коллаборации с учебным заведением итальянский дом моды организует лабораторию Gucci Research Lab, где в течение трех лет четыре профессора будут изучать возможности развития компании. В частности, группа ученых рассмотрит такой фактор, как расширение прав и возможностей сотрудников, и как он может повлиять на будущее бренда из люксового сегмента.
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