БУДУЩЕЕ СПОРТА: REEBOK И CHROMAT ПРЕДСТАВЛЯЮТ НОВЫЕ INSTAPUMP FURY

Спортивный гигант Reebok и прогрессивный бренд одежды Chromat показали совместную коллекцию осень-зима 2020 на Неделе моды в Нью-Йорке. В линейку вошли три версии легендарных ретро-футуристических кроссовок Instapump Fury, вдохновленных различными видами спорта:

· Instapump Fury Vector Blue (FY0826): Трендовые оттенки синего — персидский голубой и фирменный Vector Blue в верхней части кроссовка подчеркивают кастомизированные воздушные камеры ледяного синего цвета. А яркие оранжевые и черные детали украшают весь силуэт, включая логотипы Reebok и Chromat на носке и заднике.

· Instapump Fury Solar Orange (FZ3432): Цвета верха кроссовка — солнечный оранжевый, броский желтый и розовый — красиво акцентируют черные детали. В голубом оттенке выполнены логотипы Reebok и Chromat и кнопка Pump, а изображение беговой дорожки на черной стильной стельке кроссовка — в синем.

· Instapump Fury Emerald (FY0825): Ледяной синий верх обернут в переливающуюся изумрудно-зеленую и желтую кастомизированную систему воздушных камер Pump c черными линиями. Привлекают внимание желтые логотипы Reebok и Chromat на носке и кнопка Pump на язычке. На стельке помещены синее графическое лого Chromat, а также переливающееся изумрудно-зеленым и желтым изображение беговой дорожки.

Запуская вместе с Reebok коллекцию сезона осень-зима 2020 в условиях новой цифровой реальности, Chromat показал фильм от видео-художницы Tourmaline, где представил спорт как инклюзивное пространство для всех гендеров.

«Мы живем в эпоху, когда в спорте (как на международном, так и на местном уровне) происходит много вещей, которые напоминают нам о старом мире — мире, который нам больше не близок, — объясняет идею фильма Tourmaline. — В этом контексте я создала фильм, в котором попыталась представить, как спорт — в самом широком смысле — может быть той сферой нашей жизни, в которой мы все получаем удовольствие, поддерживаем друг друга и наслаждаемся своими телами».

Премьера фильма Tourmaline состоялась на официальном показе Chromat в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Фэшн-шоу прошло онлайн на сайте https://chromat.co 15 сентября.

Это уже вторая коллаборация Reebok и Chromat в этому году — для Недели моды в Нью-Йорке сезона весна-лето 2020 бренды выпустили новую версию кроссовок Zig Kinetica, вдохновленную космическими и глубоководными экспедициями.



Кроссовки Instapump Fury из коллекции Reebok x Chromat поступят в продажу с 19 сентября на Reebok.ru и в избранных магазинах бренда по цене 12999 руб.