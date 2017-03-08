Букетное настроение: модные новинки с цветочным принтом

В канун 8 Марта букеты расцветают не только в вазах, но и в гардеробах - пора менять теплые зимние наряды в снежинках и оленях на легкие весенние новинки в цветочных узорах! Дизайнеры предлагают модницам множество нарядов и аксессуаров с игривыми букетными принтами, которые совсем не сложно сочетать с базовым классическим гардеробом. Главное, не надевать все цветы сразу и найти свою тональность. Начинаем букетную примерку!

Лепестки на шелке

Главный весенний аксессуар - воздушный шейный платок, усыпанный множеством нарисованных орхидей, роз, маргариток, пионов, ромашек и других цветов, которые придадут нежность даже самому строгому костюму. Дизайнерский бренд Eleganzza приготовил для модных барышень сотню самых разных шелковых платков с художественными букетными принтами, созданных каждый день радовать вас и всех вокруг!

И юбка, и тюльпан

Природные формы бутонов так изящны, что без сомнений, первые модельеры в истории человечества придумывали фасоны юбок, глядя на цветы. В новой весенней коллекции Ted Baker London замечены прелестные юбки-букеты всех природных форм - и скромного тюльпана, и пышного колокольчика.

Бабушкины орнаменты

Удивительно, но старинные "бабушкины" цветочные орнаменты заметно омолодились и перекочевали почти во все весенне-летние коллекции в виде принтов, вышивок и аппликаций. Самые колоритные розы, ирисы и гвоздики ищите на жакетах и бомберах от Desigual.

Цветочная гжель

Лиричные узоры, знакомые нам с детства на бело-голубых фарфоровых вазах и статуэток теперь украшают плащи и ветровки из новой коллекции BAON - лазурные хризантемы, нарисованные в лучших традициях гжели, наполнят гардероб весенней легкостью и свежестью.

Очарование миллефиори

Жизнерадостный рисунок пестрого цветущего луга давно прославился в изобразительном искусстве под именем миллефиори. Мелкий мозаичный принт уместен не на всех нарядах, но на шифоновых весенних блузах всегда выглядит элегантно. Креативная команда s.Oliver придумала и сшила множество блуз в цветочек для романтичных весенних casual-образов.

Цветочный триколор

Знаменитое трио синего, белого и красного как всегда вне конкуренции - длинное струящееся платье в алых и молочных цветах на фоне оттенка индиго из новой коллекции TOM TAILOR будет атуально и через 10 лет. Главное - успеть поселить этот женственный букетный наряд в свой гардероб!

Букетной походкой

Завершающий аккорд в модном весеннем вальсе цветов - фантазийные балетки, мокасины и туфли-лодочки с букетными акварельными принтами, которые уже ждут своих хозяек на витринах бутиков Caprice. Войдите в весну легкой букетной походкой!

Автор: Диана Мицкевич