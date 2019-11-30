Бунтарская «шотландская» клетка от United Colors of Benetton

Множество поколений, ставших воплощением стиля и свободомыслия, предвосхитили появление новой «семьи» миллениалов, готовой уже сейчас ворваться на мировую арену.

Это клан Benetton и ему под силу завоевать ваши сердца особенным подходом к моде, цветовыми сочетаниями и неотразимым обаянием.

Сплоченное сообщество, чья жизненная философия объединяет рок-н-ролл и космополитизм, чьи сердца исповедуют уважительное отношение к природе, а путешествия охватывают целый мир. Сообщество единомышленников, они в тоже время открыты новым людям и идеям. От Шотландии до Канады, от Парижа до Токио, клан провозгласил черный и красный цветами сезона 2019/2020, а также белый и серый, представленные в сочетаниях крупной клетки и полоски.

Речь идет о знаменитой бунтарской «шотландской» клетке в самых разнообразных вариантах: в вареной шерсти лоден, окрашенной пряже, декорированном в технике печворк трикотаже или же на лонгсливах в «шахматную» клетку.

Девушки выглядят умопомрачительно, выбирая двухслойную мини-юбку из тюля, полосатое облегающее платье в стиле гранж, блузку с изящным жабо и романтичными рукавами. Любой из этих нежных образов становится по-настоящему неотразимым в сочетании с дерзкими панк-деталями в виде шпилек и наружных молний. Мужчины триумфально появляются в клетчатых пальто узкого кроя, дополненных жаккардовыми жилетами в клетку, бомберами с капюшонами из джерси, элегантными лонгсливами с V-образным вырезом и брюками-карго или опять же принтованными клеткой.

Для детей Benetton представляет perfect match cо стилем родителей: свитеры, пальто и платья, как у мамы и папы. И каким же мог быть герб этой счастливой династии? Разумеется, овечка! Клан провозглашает палитру поистине достойную королевских особ, все цвета в которой могут носить звание «the true colors».