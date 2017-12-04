Burberry: Самый популярный в Великобритании

Британский дом моды возглавил Instagram-рейтинг модных брендов на родине.

Дом Burberry вот уже второй год подряд оказывается лидером рейтинга британских модных брендов, составленного на основе статистики Instagram. По данным ежегодного отчета аналитиков агентства Iconosquare, официальная страница марки имеет 10,4+ фолловеров. Причем за прошедший год это количество увеличилось вдвое.

Следом за Burberry в британском рейтинге по порядку расположились:

Topshop – 9,2 млн фолловеров

Jimmy Choo – 7,3 млн фолловеров

Asos – 6,6 млн фолловеров

Alexander McQueen – 5,3 млн фолловеров

Stella McCartney – 4,5 млн фолловеров.

Впрочем, если взглянуть на глобальный рейтинг, цифры британцев кажутся не такими масштабными:

Nike – 75,2 млн фолловеров

Victoria Secret – 57,7 млн фолловеров

Chanel – 25+ млн фолловеров.