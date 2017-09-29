Бурный рост интереса россиян к CPM Moscow

С 30 августа по 02 сентября в Москве прошел очередной сезон ведущей b2b-выставки российской индустрии моды – CPM – Collection Première Moscow. По данным организаторов, число посетителей-специалистов отрасли приблизилось к 23 тысячам, а количество брендов-участников выросло почти на 10% и достигло 1300 торговых марок, из которых более 20% российские.

Активный рост интереса отечественных производителей и специалистов сферы fashion retail к выставке CPM проявляется на протяжении всего посткризисного периода и подтверждает статус мероприятия как ключевого для индустрии. Благодаря сотрудничеству с Союзом Русских Байеров, второй сезон подряд реализуется программа Top Buyer Lounge, позволяющая познакомить владельцев и управляющих ключевых бутиков премиум-сегмента со всей России с новыми коллекциями участников CPM. Новых партнеров для себя уже нашли байеры из Новосибирска, Красноярска, Кемерово, Ставрополя, Ростова-на-Дону и других крупных городов.

Николай Ярцев, директор проекта CPM: «По итогам сезона хочется отметить увеличившееся количество участников и посетителей выставки. Все экспоненты отметили важность CPM для рынка и отрасли в целом. Оптимистичные результаты их работы также отразились в раннем бронировании выставочной площади на февральскую сессию 2018 года, в рамках которой производители представят коллекции сезона осень-зима 2018/19. Надеюсь, CPM и осенний сезон в целом помогут участникам fashion рынка и дадут позитивный импульс для дальнейшего развития отрасли».

Стабильное развитие показывают важные для выставки сегменты CPM Handmade и Designerpool, предоставляющие возможность локальным дизайнерским маркам заявить о себе зачастую в новом профессиональном амплуа. Так, раздел авторских изделий ручной работы состоял из 19 участников, в т.ч. марок Anna Slavutina, Lia Gureeva, Plat’Oky, Jane Doe и других. Дизайнерами, приглашенными в проект CPM Designerpool стали Ася Когель и Ия Йоц из Санкт-Петербурга, московские марки Ptuch и Intro.Version, а также детские авторские бренды IRMI и SOVAKIDS.

Среди ярких и узнаваемых участников CPM из России были как постоянные экспоненты – Truvor, Sudar, Elis, Odri, Vemina City и Parole by Viktoria Andreyanova, так и интересные дебютанты – Alexandria и Yarmina. Новый спецпроект с российскими дизайнерами CPM My Country стал еще одним логичным этапом развития выставки; в первом сезоне на объединенном стенде при поддержке Royal Dress Forms были представлены авторские работы пяти торговых марок из Нижнего Новгорода. Выбранными fashion директором CPM Александром Радермахером участниками проекта стали: Ольга Миклина (ЯLLO), Алексей Павлов (Alexey Pavlov), Юлия Шинкарева (SHI SHI), Карина Амбарова и Мария Никанорова (Mashkara), а также Оксана Косарева (Oksana Kosareva). Также традиционно стенд с российскими дизайнерскими марками презентовала fashion компания Real Profit Group, участниками прошедшего сезона стали: трикотажный бренд Free Age (Санкт-Петербург), меховая компания Laska Fur Group (Саратов), московские торговые марки EVA и Fashion.Love.Story, а также дизайнерские аксессуары ручной работы от Polyakov Couture и Mishkantsova Yulia Art.

Новинки сезона Весна-Лето 2018 не оставили равнодушными многих российских знаменитостей. Яркую церемонию открытия выставки провели певица Сати Казанова и телеведущая Юлия Барановская, а в числе первых посетителей CPM были Олеся Судзиловская, Любовь Толкалина, Светлана Мастеркова, Ясмина Муратович, Евгений Малкин, Лариса Вербицкая, Дмитрий Губерниев, Екатерина Дробыш, Константин Андрикопулос, Маша Цигаль, Алиса Гребенщикова, Анастасия Денисова, Ирина Лачина, Маргарита Митрофанова, Дарья Повереннова, Анна Невская, Яна Поплавская, Евгения Малахова, Ирина Медведева, Светлана Камынина, Екатерина Одинцова и многие другие.

Следующая выставка CPM–Collection Première Moscow пройдет в период с 19 по 22 февраля 2018 года на территории центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве. Российские и международные производители модной одежды продемонстрируют свои коллекции сезона Осень-Зима 2018/19.