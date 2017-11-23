Быть on-trend: выбираем три «правильные» сумки, которые должны быть у каждой

Во времена дополненной реальности, роботов-доставщиков и криптовалюты концепция базового гардероба звучит неприлично и безвкусно. В 1970-х годах Сьюзи Фо разработала капсулы из вещей, которые пригодятся женщинам в повседневной жизни. Это был настоящий прорыв и вызов обществу. За 47 лет изменилось всё. Современная женщина скорее обзаведется умными часами, фитнес-браслетом или иным гаджетом, нежели будет охотиться за той однотонной водолазкой из кашемира или сумкой из редкого вида кожи. Четыре десятка лет назад в гардеробе женщины имелись чёткие представления о себе. Информация о тенденциях замыкалась в тесном кругу байеров, дизайнеров и клиентов модных домой. Пусть даже мода prêt-a-porter набирала обороты. В наши дни заядлые модницы штудируют посты дизайнеров в Instagram, просматривают живые трансляции fashion-шоу и вдохновляются съемками street style из Токио, Амстердама и Тбилиси.

С базовым гардеробом понятно – его не существует в том виде, который он имел к концу двадцатого столетия. Набор сумок также подвергся трансформации. Вещами must have были тёмная повседневная сумка, светлая модель, сумка средних размеров и нарядный клатч (мало ли, куда вдруг занесет попутный ветер). Сегодня жесткие ультиматумы выглядят сомнительно.

Модные дома выпускают две сезонные коллекции в год и две межсезонные. Отдельные марки создают коллекцию Haute Couture (это уже скорее об искусстве). На подиумы выходят десятки моделей. Если очень хочется, то можно легко подсчитать, сколько предметов одежды, обуви и аксессуаров видят зрители. После показов за дело берутся редакторы, журналисты и модные критики. Эти люди доносят информацию в открытом виде до заинтересованных почитателей моды.

Быть «на волне» просто, если не углубляться в «модные джунгли» и знать основополагающие принципы стильного образа. Главными элементами каждого комплекта становятся аксессуары. В круговороте форм, фактур, цветов и принтов, сложно оставаться хладнокровной и не купить очередную сумку, которая через два-три месяца потеряет значимость. Поэтому говорим сегодня о трёх «правильных» сумках, которые выручат женщину в любой ситуации.

Первая сумка и не сумка вовсе – это рюкзак. Современная женщина уже не видит себя без этого удобного функционального предмета. Разнообразие моделей женских рюкзаков дает простор для действий. Активным девушкам придутся по душе городские рюкзаки, которые дополнят платья, строгие костюмы и обувь на каблуке. Рюкзаки, которые смело ходят на собеседования и деловые бранчи, выберут женщины рациональные и внимательные к деталям.

Отдать предпочтение стоит модели однотонной, без массивного броского декора, без принтов и аппликаций. Такой рюкзак, чтобы и в пир, и в мир, и в люди. Материал рюкзака только лучший, если хотите, чтобы держал форму. Размер рюкзака средний, чтобы в него уместился ежедневник, кошелек, кое-что из косметики и другие полезные мелочи. При выборе цвета (и не только рюкзака) на помощь придет палитра института Pantone либо чёткое понимание конкретного гардероба. Любите глубокие оттенки – сосредоточьтесь на синем, зеленом или бордовом; цените классику – выбирайте чёрный или серый цвет; если хочется необычного – отдайте предпочтение бежевому или светлому розовому оттенку.

Furla Dafne avatar, DKNY Saffiano, Coccinelle Clementine, Chatte

Второй элемент, который должен быть в арсенале современной женщины, – большая сумка: деловая и повседневная одновременно. С одной стороны, если ваша жизнь проходит в стенах офиса, то чаша весов наклонится в сторону стильной сумки классического дизайна. С другой стороны, если ваша активность связана с постоянным движением, выберите модель объемную и мягкую по форме. Пусть спутником по жизни станет сумка blogger или боулинг, если вы успеваете все и везде.

Furla Like, DKNY Chelsea, Furla Blogger, Chatte

И, наконец, третий элемент – маленькая женская сумочка через плечо. Стоит оговориться. Выберите модель на цепочке. Вы точно не пожалеете о принятом решении. Сумка через плечо на цепочке – абсолютный лидер по числу показов, как в осенних, так и весенних коллекциях. Тут можно позволить себе «лишнего». Открывайте новые цвета (но не сильно увлекайтесь), принты и аппликации. Броскую сумку небольшого формата легко уравновесит классическое пальто, строгое однотонное платье или монохромный комплект.

Coccinelle Violaine mirror, DKNY Saffiano, Guess Ryann

В момент, когда выбор сумки стоит между вечной классикой и творением авангардного художника, отдайте предпочтение первой. Простая форма, лаконичный дизайн и высокое качество кожи – вот то, что отличает такую сумку. Не забывайте о качестве кожи, ведь от него зависит дальнейшая судьба сумки.