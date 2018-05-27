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SergeyVladimirov

Бюстгальтер без косточек - среди каких брендов выбирать для покупки

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  • 27 Мая 201818:32

Изучение спроса на рынке нижнего белья даёт основания сделать вывод о том, что красивое бельё без косточек становится наиболее популярным и пользующимся спросом по мнению большинства покупательниц, которые уходят от скованности при выборе нижнего белья.

Канула в лету эпоха ненатуральных пуш-апов и приносящих дискомфорт косточек. Тренд набирает близость к природе в материалах, применяемых для изготовления нижнего белья и удобство в использовании. Все меньше почитателей остаётся у всемирно известного продукта бренда Victoria’s Secret, а именно у бюстгалтеров пуш-ап. Если исходить из статистики продаж в Европе и США за 2017 год упали продажи PUSH-UPов на 50%, балконет на 40%, бюстгалтеров с мягкими чашками на 22%. При этом история запросов на такое понятие как «бралетт» в английских поисковых системах интернета удвоилась.

Можно предположить, что россиянки также, как и женщины с запада придерживаются сложившейся тенденции в предпочтении нижнего белья без косточек. По результатам опроса NPD Group на протяжении минувшей недели 63% женщин использовали бюстгальтеры без косточек.

Недавние показы интернационального бельевого салона Salon de la lingerie 2018, проходившие в Париже, где знаменитые бельевые бренды в качестве одного из предпочтений представили бралетт в ассортименте. Родоначальники белья без косточек обычные спортивные бюстгальтеры приобрели эротичность и изящность благодаря добавлению изысканных нюансов, таких как кружева, прозрачность, модернизации фурнитуры и лямок. Крупнейшие производители включают в свои сезонные коллекции от двух и более моделей бюстгальтеров без косточек.

Удобное и нежное бельё не обременённое элементами корсета и назойливыми косточками притягивает в наше время женщин не только стремлением к естественности, но и некой привлекательностью виднеющихся из под одежды изящными элементами бюстгальтеров, что придаёт большей женственности любой представительнице прекрасного пола. Не будет лишним также напомнить о пользе для здоровья незакрепощающего белья. Теперь бренд и марку самого подходящего для себя белья без косточек можно выбрать на специальном сайте-рейтинге, в котором представлены как премиум-бренды так и масс-маркет сегмент с доступными ценами широкому кругу представительниц слабого пола.

2018 год представляет следующий хит-парад торговых марок нижнего белья для женщин без косточек:

  1. Wolford
  2. Stella McСartney
  3. Maison Close
  4. Calvin Klein
  5. Murmur
  6. Ann Demeulemeester
  7. Le Journal Intime
  8. La fille d`O
  9. Corporelle
  10. Love Stories

Целью данного пресс-релиза было донести последние тенденции в моде на нижнее белье. Но решение какое бельё приобрести каждая женщина конечно же принимает сама!

 

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