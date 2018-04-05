C 16 по 18 сентября в Алматы состоится 22-я Международная выставка моды Central Asia Fashion Autumn-2018

С 16 по 18 сентября в Алматы в выставочном комплексе «Атакент» пройдет 22-ая Международная выставка моды Central Asia Fashion Autumn 2018. Это ключевое событие сезона осень-зима для представителей fashion-бизнеса. Каждый год мероприятие наглядно показывает, что интерес зарубежных производителей одежды, обуви и аксессуаров к рынку Центрально-Азиатского региона только растет.

11 лет назад выставка Central Asia Fashion создавалась как площадка, способствующая легкому налаживанию контактов между поставщиками и ритейлерами. Со своей основной задачей выставка успешно справляется. За это время были установлены тысячи деловых связей, заключены сотни договоров и сделок на поставку качественной продукции от лучших зарубежных производителей в Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан. В выставке, прошедшей весной 2018 года, приняли участие уже более 100 иностранных компаний из 12 стран мира. Широко были представлены известные бренды из Италии, Франции, Испании, Турции, Молдовы, Хорватии и России. Популярными разделами выставки остались женская, мужская и детская одежда, обувь, головные уборы, изделия из кожи и меха, вечерние наряды и аксессуары. В этом году впервые было представлено швейное оборудование, появился сегмент одежды для беременных.

Интерес к выставке также проявляют компании, занимающиеся производством дизайнерских и авторских товаров. Здесь у них появляется возможность найти для себя дистрибьюторов, заинтересованных в представительстве их брендов в странах Центральной Азии. Весной на Central Asia Fashion свои коллекции продемонстрировали бренды XD DESIGN, SOLH дизайнера Елены Хашим, OLGA SHYRAI и AVALON дизайнера Евгения Панкратова.

Все три дня проведения выставки участники представляют свои коллекции на модном подиуме, который возведен по самым жестким требованиям, предъявляемым лучшими модными площадками.

Количество региональных профильных представителей, посетивших выставку в этом году, выросло в 2 раза. Большую роль в широком охвате байеров играет специальная программа Hosted Buyers Program. По этой программе компания CATEXPO, организатор выставки, оплачивает проживание и трансфер в Алматы для закупщиков из регионов. Также участники программы могут получить уникальный сервис и дополнительные возможности при подготовке и посещении выставки, организацию индивидуальных встреч с первыми лицами компаний-экспонентов. В марте этого года в байерской программе приняли участие посетители из стран СНГ и Центрально-азиатского региона и 23 городов Казахстана.

Участники fashion-рынка проявляют большой интерес к Central Asia Fashion каждый сезон, весной и осенью. Это связано с тем, что выставка помогает решить основные вопросы по организации поставок последних коллекций известных мировых брендов. А именно, можно ознакомиться с последними модными тенденциями, сделать предзаказ или закуп коллекций, открыть новые для себя компании поставщиков, завязать деловые контакты с их представителями, а также принять участие в дискуссиях, на которых эксперты рынка регулярно дают оценку состоянию казахстанского ритейла и рассказывают об успешных примерах продвижения компаний.

С развитием модного рынка появилась потребность и в обучении специалистов, работающих в сфере fashion-бизнеса. Именно поэтому впервые в 2011 году на Central Asia Fashion была организована деловая программа, спикеры которой имеют большой опыт работы в разных областях бизнеса – от организации закупок и управления торговыми точками до увеличения продаж. В весенней выставке в панельной B2B дискуссии участники обсудили мировые тренды, которые в ближайшем будущем могут изменить современный ритейл. Важными вопросами также стали нестандартные и конфликтные ситуации между покупателями и посетители, как грамотно управлять ассортиментом магазина, как использовать возможности Youtube для продаж и т.д.

Каждый год продолжает свою работу образовательный проект «Fashion Школа», в котором практические рекомендации дают специалисты «Академии Розничных Технологий» (г Москва).

Международная выставка Central Asia Fashion предназначена только для профессиональной аудитории и способствует конструктивному диалогу и развитию бизнеса между участниками и посетителями. Она зарекомендовала себя как важное мероприятие, которое отбирает лучшие практики и наиболее перспективные технологии бизнеса и постоянно открывает и анализирует основные направления развития fashion-ритейла.



Более подробную информацию о выставке вы найдете на сайте fashionexpo.kz.