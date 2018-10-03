C 17 по 19 марта в Алматы состоится 23-я Международная выставка моды Central Asia Fashion Spring-2019

17-19 марта 2019 года в Алматы в Международном выставочном центре «Атакент» пройдет XXIII Международная выставка моды Central Asia Fashion Spring 2019. Это ключевое событие сезона весна-лето для представителей fashion бизнеса. Каждый год мероприятие наглядно демонстрирует возросший интерес зарубежных производителей одежды, обуви и аксессуаров к рынку Центрально-Азиатского региона.

12 лет назад выставка Central Asia Fashion создавалась как площадка, способствующая легкому налаживанию контактов между поставщиками и ритейлерами. Со своей основной задачей ивент успешно справляется. За это время были установлены тысячи деловых связей, заключены сотни договоров и сделок на поставку качественной продукции от лучших зарубежных производителей в Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан. В выставке, прошедшей осенью 2018 года, приняли участие уже более 100 иностранных компаний из 11 стран мира. Были широко представлены известные бренды из Италии, Франции, Испании, Турции, Молдовы, Хорватии и России. Популярными разделами выставки остаются женская, мужская и детская одежда, обувь, головные уборы, изделия из кожи и меха, вечерние наряды и аксессуары. В этом году впервые было представлено швейное оборудование, появился сегмент одежды для беременных женщин.

Все 3 дня проведения выставки участники представляют свои коллекции на модном подиуме, который возведен в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми лучшими модными площадками. Байеры, съехавшиеся со всей Центральной Азии, просматривают коллекции. К слову, количество региональных профильных представителей, посетивших выставку в этом году, выросло в 2 раза. Большую роль в широком охвате закупщиков играет специальная байерская программа. По этой программе организатор выставки компания CATEXPO оплачивает проживание и трансфер в Алматы для закупщиков из регионов. Также участники программы могут получить уникальный сервис и дополнительные возможности при подготовке и посещении выставки, организацию индивидуальных встреч с первыми лицами компаний-экспонентов. В сентябре 2018 года в байерской программе приняли участие посетители из стран СНГ и Центрально-Азиатского региона и 23 городов Казахстана.

Участники fashion рынка проявляют большой интерес к Central Asia Fashion каждый сезон - весной и осенью. Это неудивительно, поскольку выставка помогает решить основные вопросы по организации поставок последних коллекций известных мировых брендов. В ее рамках можно ознакомиться с последними модными тенденциями, сделать предварительный заказ или закуп коллекций, открыть для себя новые компании поставщиков, завязать деловые контакты с их представителями, а также принять участие в дискуссиях, на которых эксперты рынка регулярно дают оценку состоянию казахстанского ритейла и рассказывают об успешных примерах продвижения компаний.

С развитием модного рынка появилась потребность в обучении специалистов, работающих в сфере fashion бизнеса. Именно поэтому на Central Asia Fashion проходит бизнес-программа. Каждый раз ее посещают известные казахстанские и зарубежные эксперты, имеющие большой опыт работы в разных областях бизнеса – от организации закупок и управления торговыми точками до увеличения продаж. Участники бизнес-программы обсуждают мировые тренды, которые в ближайшем будущем могут изменить современный ритейл, и делятся практическими рекомендациями.

Международная выставка Central Asia Fashion предназначена только для профессиональной аудитории и способствует конструктивному диалогу и развитию бизнеса между участниками и посетителями. Она зарекомендовала себя как важное мероприятие, которое отбирает наиболее перспективные технологии бизнеса и постоянно открывает и анализирует основные направления развития fashion ритейла.

Более подробная информация о выставке: