C 17 по 19 сентября в Алматы состоится 20-я Международная выставка моды Central Asia Fashion Autumn-2017

Традиционно выставка Central Asia Fashion представлена в трех основных направлениях: EXPO- это 4 500 кв.метров выставочного пространства с многочисленными экспонентами из разных стран, BUSINESS – это специальные B2B и бизнес программы, Show – это байерские и дизайнерские показы моды, pop-up экспозиции и авторские инсталляции.

Каждый сезон выставку посещают около 6 000 человек. Причем по итогам пошлого сезона выставки 4 100 посетителей – это собственники fashion бизнеса, байера. Уже не первый год для обеспечения максимального потока качественной аудитории на стенды к участникам Central Asia Fashion успешно реализуется специальная профессиональная программа для байеров – Hosted Buyers Program. В рамках данной программы у байеров из различных городов Казахстана есть возможность абсолютно бесплатно посетить выставку. Помимо этого организаторы выставки берут на себя все расходы на трансфер и проживание региональных посетителей.

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