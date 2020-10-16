C 3 по 10 октября в Москве состоялся XIII Детский Фестиваль моды и талантов «Stars International 2020»

Участники смогли попробовать свои силы в следующих конкурсах Фестиваля:

Вокальный конкурс Song Stars International

Хореографический конкурс Dance Stars International

Конкурс Fashion Stars International

Конкурс «Theatre Stars International»

И самый престижный конкурс Фестиваля – Конкурс обаяния и таланта «Маленькие мисс и мистер Россия 2020».

Чтобы попасть на Фестиваль во многих городах России прошли региональные отборочные туры, по итогам которых, победители представляли свои регионы на Фестивале моды и талантов «Stars International 2020». Церемония награждения Фестиваля открылась грандиозным шоу-показом «Children Haute Couture», в котором модели со всех уголков России представили эксклюзивные дизайнерские наряды Высокой моды от @personamodel. Мероприятия поддержали ведущие медиа-партнеры и лучшие глянцевые издания России.

Кубки гран-при и короны были получены победителями этого сезона из рук амбассадора Показа «Children Haute Couture» обладательницы гран-при Фестиваля «Stars International 2019» Варвары Комковой и ведущей, певицы, обладательницы титула «Маленькая мисс Россия 2015» по версии зрителей Анастасии Годуновой.

Семь дней участники готовились, репетировали и волновались, но вместе с тем они успевали и отлично отдохнуть, пообщаться с новыми и старыми друзьями, посетить внеконкурсные мероприятия Фестиваля, и конечно же поближе познакомиться с членами жюри на Творческих встречах Фестиваля. И первым мини-испытанием для участников, в этом сезоне стала фотосессия в русском стиле от партнеров Фестиваля студии «Креативик-фото». Уже традиционной, но от этого не менее, любимой и интересной стала творческая встреча с постоянным членом жюри Фестиваля – актером и режиссером Егором Сальниковым. В этом году творческая встреча с Егором, прошла после Показа его фильма «Смотри как я» в лучших кинотеатрах страны. Егор поделился с участниками Фестиваля секретами утверждения на роль и прохождения кастингов. Внеконкурсная программ Фестиваля завершилась продвинутым мастер-классом «Прыжок в TiK-ToK» от партнеров Проекта батутного центра «Небо» и Школы блогеров «Лица». На Мастер-классе участники Фестиваля прокачали свой Tik-Tok и, конечно же, отлично провели время на одной из лучших батутных площадок России.

А на сцене 10 октября 2020 в конкурсный день Фестиваля было на что посмотреть. Традиционно яркий и красочный Фестиваль с каждым годом становится все ярче и красивее! В этом году Фестиваль прошел в КЦ Народной артистки России Л.Рюминой. Отличный свет, профессиональный звук и медиа-сопровождение – постоянные составляющие проектов Фестивального движения «PerOna» дополняли необычайно яркие и красочные выходы от участников конкурса «Маленькие мисс и мистер Россия» и вызвали восторг у уже искушенных зрителей! Жюри отметило традиционно высокий уровень подготовки конкурсантов, который стал хоть и ожидаемым, но всегда приятным дополнением к общей атмосфере праздника!

Гостями и членами жюри Фестиваля традиционно были медийные лица отечественного шоу-бизнеса: профессионалы в сфере вокала, моды, популярные актеры театра и кино. А также представители партнеров Фестиваля. Подарков на 13-м сезоне было как всегда много. Это и публикация в глянцевом журнале «The Names», фотосессии от студии «Креативик-фото», фотосессия с лошадьми от Семейного конного клуба «Измайлово» Сертификаты от школы макияжа «Unimakeup», подарки от брэнда «Klimkova Kids», и еще много прекрасных подарков подготовили Партнеры проекта: брэнд «Klimkova Kids» (Одежда для детей индиго), семейный конный клуб «Измайлова», брэнд «Sarafan», школа блогеров «Лица», Rossiniphoto Фотопроект (Италия), сеть спортивно-развлекательных парков «Небо», центр «Грани». Фотопартнерами проекта стали топ-фотограф Юрий Ядров и Креативик-фото.

И, конечно же, традиционные призы от организаторов для обладателей ГРАН-ПРИ Фестиваля «Stars International» Валерии Дедикиной (Москва) и ГРАН-ПРИ Конкурса «Маленькая мисс Россия» Арины Авксентьевой (Чебоксары). В этом сезоне - участие в Международном Фестивале «Неделя моды и искусств на Лазурном побережье Франции». Сертификат номиналом 700 евро.