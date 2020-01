Calvin Klein представил аромат к Китайскому Новому году

В то время, как мы уже встретили Новый год, Китай только готовится к празднику - согласно восточному лунному календарю Год Крысы наступит 25 января и специальному к такому долгожданному в Поднебесной событию, Calvin Klein выпустил новую лимитированную версию аромата CK One by Calvin Klein Chinese New Year 2020!

Приглашенный брендом иллюстратор Стивен Уилсон изобразил графичную мордочку крысы на лаконичном глянцевом флаконе, раскрашенном в самый любимый азиатами цвет - красный.

А знаменитые парфюмеры Альберто Морийяс и Гарри Фремонт потрудились над гипнотически прекрасной композицией аромата: верхние ноты раскрываются пряностью кардамона, свежестью бергамота со сладостью ананаса, гуавы и папайи, затем - аккорды сердца с томным мускатным орехом, нежной белой розой и бархатистой фиалкой, а на прощание теплый шлейф амбры и мускуса.

Новый аромат из парфюмерной серии CK One понравится не только модницам, которые хотят пополнить коллекцию от Calvin Klein эксклюзивом, но и всем любительницам ароматов с нотками Европы и Азии в одном флаконе!

Автор: Диана Мицкевич