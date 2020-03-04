Немецкий бренд CAPRICE показал новые коллекции на Euro Shoes 2020

Очередная выставка Euro Shoes 2020 собрала под сводами московского КВЦ «Сокольники» ведущих мировых производителей и поставщиков обуви. По традиции одним из ярких событий мероприятия стала представленная немецким брендом CAPRICE обновлённая коллекция весна-лето. На этот раз обувщики из Германии показали 200 эксклюзивных моделей (от босоножек до сникерсов), которые наглядно демонстрируют основные тренды наступающего модного сезона. Среди них — максимальный высокотехнологичный комфорт, необычные принты и переосмысленная классика.

Несмотря на то что выставка Euro Shoes, которая проходила в этом году с 25 по 28 февраля в формате закрытого шоурума, ориентирована только на профессионалов отрасли, она пользуется неизменным успехом среди продвинутых модников. Дело в том, что именно на ней в первую очередь показывают уже отшитые коллекции ведущие мировые обувные бренды. Представленная на этой выставке обувь совсем скоро появится на прилавках, и заранее присмотреть самые «горячие» модели — дело чести для каждого поклонника моды.

Тем более что выбор более чем велик — например, хорошо знакомый российскому потребителю немецкий бренд CAPRICE привёз в Москву коллекцию из 200 моделей, по традиции сочетающих в себе яркий дизайн, натуральные материалы и высокую технологичность, что объясняет популярность обуви этой марки. По мнению стилистов CAPRICE, наступающий сезон продолжает целый ряд зимних трендов, которые, похоже, останутся с нами как минимум до осени.

✔ Комфорт forever. CAPRICE продолжает развивать концепцию инновационных подошв BLUE Innovation, которая включает целую семью. В последнем решении BLUE OXYGEN комбинированы два фирменных патента бренда — стелька onAIR INSOLE и оригинальная конструкция подошвы. Благодаря такому сочетанию выражение «обувь дышит» обретает прямой смысл. Через специальные

отверстия в нижней части подошвы воздух поступает непосредственно к ноге, равномерно распределяясь от кончиков пальцев до пятки и поддерживая максимально комфортный микроклимат. В начале каждого шага свежий воздух активно проникает внутрь обуви («вдох»), а по завершении под давлением массы тела выходит из неё («выдох»).

Уникальность запатентованной технологии стельки onAIR, особенно важная летом, — сочетание 300 воздушных камер и системы перфорации, которые способствуют удалению и испарению излишней влаги и улучшению воздухообмена. При этом входящие в конструкцию упругие полусферы снижают давление на стопу и снимают симптомы усталости.

Этому же служит технология каблука onAIR ANTISHOKK, которая смягчает ударную нагрузку при ходьбе более чем на 50 %. Это не только позволяет уменьшить усталость, но и разгружает позвоночник и защищает межпозвоночные диски и суставы.

✔ Athleisure. Перекликаясь с темой комфорта, категория «спортивный досуг» прочно обосновалась в мире обувной моды. Все виды кроссовок и кед остаются с нами и в тёплый сезон, немного подрастеряв брутальность ugly shoes, но восполняя это футуристичностью.

«Фишкой» этой части коллекции CAPRICE, представленной на Euro Shoes и благосклонно принятой байерами стало сочетание женственности и подчёркнутого урбанизма, выраженного в дерзком миксе классической и мегаудобной кожи наппа и подвергнутой сложной и дорогостоящей обработке кожи «металлик», что гарантирует ощущение непередаваемой лёгкости при носке.

✔ Цвет настроения — яркий! В преддверии лета CAPRICE делает ставку на солнечный жёлтый и дерзкие принты: змеиные (питон), кошачьи (леопард, ягуар) и цветочные во всём многообразии палитры и паттернов. Со всем этим буйством красок гармонично соседствует волшебный металлик!

✔ Природа берёт своё. В основу своей обуви немецкий бренд традиционно закладывает высококачественную кожу, в том числе кожу северного канадского оленя. В коллекции весна-лето — 2020 обращают на себя внимание элементы ручного плетения.

Особая технология швов делает обувь крайне удобной — она исключает натирание ног, сохраняя при этом форму. Тему натуральности продолжают новые лёгкие подошвы, имитирующие пробковое дерево, — один из главных подиумных трендов наступающего сезона.

✔ Инклюзивность. Красота — в многообразии, и она вовсе не противоречит комфорту. Поэтому немецкий бренд в обновлённой коллекции разрушил представление о том, что обувь должна быть либо модной, либо удобной. Линейка Comfort рассчитана на полную ногу, при этом модели, соответствующие полноте H, не уступают по красоте, функционалу и элегантности стандартным.

Немецкий обувной бренд CAPRICE:

https://caprice-russia.ru/