У гурманов итальянской кухни появился свой клуб Casa Rinaldi

На открытии клуба Casa Rinaldi основатель компании «Итал Сити Фуд» в России Алена Князева сообщила, что цель гастрономического клуба Casa Rinaldi – регулярные встречи с интересными людьми и знакомство с новыми именами в фуд-индустрии, мастер-классы с ведущими шеф-поварами и дегустации новых продуктов питания, деликатесов.Встречи клуба Casa Rinaldi будут проходить в лучших ресторанах столицы и открыты для журналистов, блогеров, частных клиентов и приверженцев здорового и качественного питания.

«Наши первые дегустации в «Елисеевском» в 2000-х показали, что покупатель совсем не знает продукта. Мы выставляли по восемь видов оливковых масел. К нам приезжали вполне искушенные покупатели, на дорогих машинах и с хорошим уровнем достатка, но далеко не все знали, чем оливковое масло отличается от любого другого и тем более, чем оливковые масла отличаются друг от друга. За 15 лет многие покупатели превратились в гурманов, их вкусовые пристрастия, как и требования к качеству продукта значительно изменились», - делится опытом Алена Князева.

«Итал Сити Фуд» является лидером по импорту итальянских продуктов премиального сегмента. Бренды компании (CasaRinaldi, Calippo, Hombre и др.) представлены в крупных торговых сетях «Азбука вкуса», «Глобус Гурмэ», «Алые паруса», «Твой дом» и других. В 2018 году компания открывает склад в Крыму, что позволит обеспечивать своей продукцией южный регион России.

Похоже, что гурманы итальянской кухни не будут испытывать проблем с любимыми продуктами.