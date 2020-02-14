CCS Luggage объявила о выходе на российский рынок

Компания Cavusoglu Canta (CCS Luggage) была основана в 1984 году в Стамбуле и специализировалась изначально на производстве школьных сумок. Чемоданы и дамские сумки пополнили ее ассортимент спустя 10 лет, а в 2015 году предприятие запустило собственную марку чемоданов CCS. В активе CCS Luggage собственное крупное производство площадью 36 тыс. кв. метров, строительство которого было завершено в 2016 году. Магазины бренда представлены в Стамбуле, Анталии и Измире. Сегодня в ассортименте компании представлены чемоданы из ткани и ABS пластика, рюкзаки и сумки. Все модели турецкого производителя отличаются особой прочностью и устойчивы к повреждениям, при этом легкость изделий позволяет путешествовать с комфортом как в коротких, так и длительных поездках. Кроме того, клиенты бренда ценят стиль чемоданов, оригинальность и современность дизайна, удобство в эксплуатации. Размерный ряд представлен тремя блоками: L (76x50x32 см, 4,3 кг), M (67x41x27 см, 3,3 кг) и S (ручная кладь, 56x34x23 см, 2,6 кг).

Успешным для компании стало также направление лицензионных товаров. В 2003 году CCS стала официальным дистрибьютором продукции CAT, в 2007 — дистрибьютором брендов National Geographic и SKECHERS в Турции, а в 2019 подписала договор на производство чемоданов под торговой маркой Volkswagen. На российском рынке CCS Luggage представит, помимо собственной продукции, линию National Geographic, разрешение на продажу, которой на территории России компания получила в 2019 году.

В компании CCS Luggage убеждены, что выбрали идеальный момент для выхода на российский рынок. Согласно данным исследований BusinesStat, специализированному разработчику обзоров промышленных и потребительских рынков, после продолжительного падения 2013-2017 годов в сегменте сумок и чемоданов наблюдается поступательный рост. В частности, более активному поведению клиентов будет способствовать положительная динамика показателей по выездному и внутреннему туризму, которая за 2019 года продемонстрировала подъем на 7% и 6%, соответственно (по данным Росстата и Ассоциации туроператоров России).

«Во всем мире известно, что российских рынок всегда был интересен зарубежным брендам и компаниям, — комментирует генеральный директор компании CCS Luggage г-н Метин Чавушоглу, продолжающий бизнес своего отца. — Ценность российского рынка — в неоценимом потенциале для компании. CCS Luggage известна во многих странах мира, и популярность в России будет означать для нас, что мы растем как бренд и развиваемся в правильном направлении. Мы хотим завоевать свою долю рынка и стать одним из лидирующих брендов в сегменте чемоданов, ведь мы уверены в качестве своей продукции и успехе».

С 24 по 27 февраля 2020 года CCS Luggage примет участие в международной выставке CPM – Collection Premiere Moscow в Экспоцентре (павильон 23, стенд C20).