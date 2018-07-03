Целебные свойства мыла Teana

Обычное мыло содержит в себе множество синтетических компонентов, которые значительно упрощают производство, но ничем не примечательны для нашей кожи.

Мыло Teana – это полезный и индивидуальный продукт, который произведен по специально разработанной рецептуре, имеющей в основе традиционные методы. В состав включены «капризные», но высокоэффективные компоненты природного происхождения, которые придают средству особые свойства.

В дореволюционных изданиях о мыловарении можно найти массу рецептов из разных жиров — с касторовым и оливковым, льняным и другими. Тогда считалось нормальным готовить мыло дома для разных целей — стирка, дезинфекция, смазка, бритье, умывание и прочее.

К счастью, сегодня не требуется прилагать много усилий для достижения желаемого эффекта. Мыло Teana подбирается индивидуально: как нежный скраб, как средство для устранения недостатков кожи, как оружие против целлюлита, или просто как отличное средство для поднятия настроения.

Например, масло арганы, входящее в состав мыла «Древняя магия Аргании», эффективно борется с признаками старения, делая кожу упругой и шелковистой. Мыло деликатно уменьшает раздражение, дарит ощущение лёгкости, наполняет тело умиротворением, смягчает и питает. Как известно, аргана относится к разряду самых дорогих и редких масел, компоненты которого благотворно действуют на кожу, восстанавливают и стабилизируют липидный баланс, борются со свободными радикалами.

В красоте кожи крайне важную роль играет правильное отшелушивание кожи. Для чувствительной кожи больше подойдет эксфолиант – он мягко отшелушивает ороговевшие клетки, не нарушая целостность покровов. Натуральное мыло скраб-эксфолиант с виноградными косточками «Виноградная элегия» нежно удаляет загрязнения, насыщая клетки витаминами. Виноградные косточки содержат мощный природный антиоксидант – ресвератрол, защищающий кожу от негативных внешних факторов. Мыло помогает подтянуть кожу, сделать её эластичной. Незаменимые кислоты, энзимы, витамины и микроэлементы, входящие в состав виноградных косточек, контролируют уровень увлажнения, запускают процессы регенерации и омоложения.

А те, кто предпочитает менее щадящие скрабы, по достоинству оценят мыло-скраб «Абрикосовый рай». Умопомрачительный аромат в сочетании с мягким скрабирующим эффектом подарят моменты чувственного наслаждения, не оставив равнодушной ни одну девушку.

Молотые абрикосовые косточки – это один из самых эффективных и щадящих натуральных скрабов. Они обеспечивают нежное массирование и могут использоваться даже для самой чувствительной кожи.