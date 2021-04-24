Одежда из гардероба Лейсан Утяшевой, Юлианны Карауловой, Надежды Сысоевой и других российских звёзд появится на маркетплейсе LUXXY

Магазин, специализирующийся на продаже вещей знаменитостей и профессионалов моды WantHerDress вошел в состав ресейл-маркетплейса LUXXY. Теперь максимально широкий выбор люксовой одежды и аксессуаров станет доступен поклонникам устойчивой моды на одном сайте.

Среди звезд, гардеробы которых будут представлены на LUXXY: спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля, певицы Юлианна Караулова и Екатерина Шемякина (Готлиб), телеведущие Аврора, Таня Геворкян, стилистка Екатерина KatyKiri, дизайнер Евгения Линович, предпринимательницы из мира моды Снежана Ким и Наташа Догадина, актриса и телеведущая Надежда Сысоева. Их объединяет внимание к проблемам устойчивой моды.

Надежда Сысоева:

«К сожалению, мы не осознаем, что с огромной скоростью истощаем ресурсы нашей планеты. А разумное потребление – это маленький вклад каждого в огромное дело. Почему бы не сделать этот «минимум» для здорового будущего нашей планеты?».

Юлианна Караулова:

«Мы живем во времена перепроизводства, когда огромное количество брендов, особенно сегмента масс-маркет, в феноменальных объемах производят новые вещи. А моему поколению свойственно и перепотребление: ведь мы ещё застали те времена, когда выбор одежды был не очень большой.

И я очень рада, что в последние годы, когда проблемы экологии стали очевидны многим, идея второй жизни вещей стала популярной.

Если я не ношу какую-то одежду год, или даже меньше, я отдам её друзьям, передам в благотворительный фонд или выставлю на продажу в маркетплейс. Я руководствуюсь принципом, что любая вещь должна приносить радость, а не лежать в шкафу мертвым грузом и рекомендую такой подход окружающим. К тому же, такие площадки как LUXXY позволяют получить символический, а иногда и весьма приличный бонус к доходам за продажу вещи».

В планах компании — привлечение новых звезд, сотрудничество с брендами и выход на международный рынок.

Также к LUXXY присоединилась площадка для перепродажи вещей themarket, которая специализируется на продаже стритвир-одежды и аксессуаров. Магазин продолжит функционировать как самостоятельная торговая площадка на сайте themarket.io.

CEO и сооснователь LUXXY Владимир Евладов:

«Мы рады объединить усилия по продвижению рынка устойчивой моды с лидерами направлений на российском вторичном рынке. themarket — самый яркий проект по перепродаже вещей для молодой аудитории, а WantHerDress является уникальным магазином, который успешно сотрудничает со знаменитостями для популяризации идей осознанного потребления.

Благодаря интеграции themarket и WantHerDress в бизнес LUXXY мы сможем предложить самые лучшие условия для продавцов и покупателей, а также максимально широкий выбор товаров для разной аудитории».