Центр моды и дизайна откроется в Москве

Через пару дней в российской столице начнет работу новое пространство, посвященное модной индустрии и дизайну.

Центр моды и дизайна D3 откроется на территории Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. Новая площадка объединит различных дизайнеров, марки и проекты, исследующие тему российского стиля. Открытие пространства состоится в среду 22 ноября, когда в центре начнет работу первая выставка «Система дизайна СССР». В 2018 году здесь обещают открыть мастерские по работе с текстилем, деревом, керамикой и по другим направлениям.