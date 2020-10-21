«Центр сложного диагноза» в клинике «Семейная» начал приём пациентов

Во флагманской клинике «Семейная» открылось новое отделение – «Центр сложного диагноза». Это первый в сети стационар, нацеленный прежде всего на оказание высококвалифицированной медпомощи пациентам с терапевтической проблематикой (нековидная пневмония, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, сахарный диабет, эндокринные нарушения), а также с неврологическими заболеваниями (болевые синдромы, нейродегенеративные заболевания, рассеянный склероз, экстрапирамидные расстройства, нарушения памяти, сна). В стационаре ведётся приём на стационарное обследование (ЧЕК-АП).

Обратившись в «Центр сложного диагноза» клиники «Семейная», пациент может комплексно обследоваться, получить «второе мнение», скорректировать диагноз, найти ответы на вопросы, связанные с состоянием здоровья. В центре собрана команда врачей-экспертов разных специальностей, обследование ведётся при помощи новейшего оборудования. Проблемы каждого пациента здесь рассматривают индивидуально, применяя мультидисциплинарный подход.

В стационаре планируется вести научную работу – он является официальной базой кафедры нервных болезней Института профессионального образования (ИПО) Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова. Сотрудники кафедры нервных болезней ИПО ведут в «Центре сложного диагноза» приём пациентов.

Центр удобно расположен – буквально в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Киевская» и Киевского вокзала. Соблюдены все правила организации безбарьерной среды для маломобильных пациентов. График работы центра подходит, в том числе, для активно работающих пациентов.

Медицинский директор клиники «Семейная» – Павел Бранд.

Адрес «Центра сложного диагноза»: ул. Брянская, дом 3.

http://semeynaya.com