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Алексей Бобровский

Церемония вручения Международной премии «Лотос»

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  • 27 Июля 202017:18
26 июля в Москве в Golden Palace прошла съемка торжественной церемонии вручения Ежегодной Международной премии «Лотос». Были объявлены лучшие специалисты, обладающие сверхспособностями. Премия проводится уже четвертый год и по традиции собирает лучших экспертов в области эзотерики. Основная идея премии – презентовать широкой аудитории новых специалистов, подтвердивших свои компетенции. В номинациях были заявлены эксперты, добившиеся в 2020 году успехов в своих направлениях. Победителей определили при помощи народного онлайн-голосования на сайте премии. Гостями церемонии стали популярные актеры театра и кино, известные парапсихологи, экстрасенсы, участники телевизионных мистических проектов на Первом, ТНТ и ТВ3.   
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