Церемония вручения наград ежегодной национальной премии KIDSFASHIONAWARDS

Церемония вручения наград самой̆ престижной премии для профессионалов детской̆ индустрии KIDSFASHIONAWARDS (https://www.instagram.com/kidsfashionawards/) состоялась 4 апреля в подмосковном старинном замке Немчиновка Парк отель.

Какой̆ стала KIDSFASHIONAWARDS после пандемии, и что приготовили в нынешних условиях для зрителей̆ сильнейшие представители детской индустрии?

Номинанты Премии представили коллекции и презентации в современном «Диджитал» и «Физическом» форматах.

На этот раз Премия отправилась в удивительный̆ и таинственный̆ мир Востока по следам чудесной сказки о красавице-принцессе Жасмин и неунывающем Аладдине.

Гостей̆ ждали удивительные истории, великолепные наряды и зажигательные танцовщицы. Никого не оставило равнодушным буйство восточных красок, танцев, красивейших костюмов и зрелищная шоу-программа этого праздника моды и красоты.

Продюсерская компания "Phantasmagoria Show production" представила фильм-показ из проекта Phantasmagoria fashion film "По сказочным тропам" с участием знаменитого бренда SLAVA ZAITSEV by MIRAFAME.

Гости события попали в сказочную атмосферу, прошлись по красной дорожке, участники получили дипломы и подарки.

Церемония прошла с соблюдением правил безопасности, рекомендованных российским правительством. ⠀

Организатор ShubinProductionKids

Режиссер-постановщик Рикардо До Рего

Декоратор Евгения Селенкова

Ведущие Артём Аршавин, Сергей Емелин, Марина Дрождина, Наталья Григорова

Победители в номинациях KIDSFASHIONAWARDS:

Лучший Российский бренд детской одежды - SLAVA ZAITSEV by MIRAFAME

Бренд Года. Российский Бренд, представленный в Европе - Бренд Stefania

Открытие года - детский магазин - Trendy Hall

Лучший мультибрендовый магазин - Бутик San Michele Kids

Лучший детский бренд Европы, представленный в России - EVIKA KIDS (Испания)

Человек Года - Дизайнер Евгения Климкова

Лучший детский показ - Дизайнер Юлия Крылова

Открытие года – детский бренд - Бренд 5 Stars

Лучший Дизайнер детской одежды - Алия Хруслова (бренд «ChiSi»)

Лучший Дизайнер-Ребенок - Лютик Бедрик

Лучший Video Production - Phantasmagoria Show production

Лучший fashion режиссер - До Рего Рикардо Рафаэль

Лучший композитор - Александр Баумгартл

Лучший декоратор - Евгения Селенкова

Лучший региональный журнал - Журнал Dasha Beauty

Лучший Журнал Открытие Года

Журнал SmartTalantedKids

Модель года - Арина Гордий

Лучшая театральная постановка - Детский центр PersOna

Лучшая коллекция для торжественных мероприятий - дизайнер Светлана Бухарова

Лучшая Праздничная коллекция -дизайнер Elena Melyakina

Лучшая Кутюрная коллекция - дизайнер Наталья Боровикова

Лучшая Fantasy коллекция - дизайнер Екатерина Роман

Лучшая Весенняя коллекция - дизайнер Татьяна Дербенева

Самая Нарядная коллекция - дизайнер Victoria Dress

Лучший Этнопоказ - дизайнер Софья Терешина

Самая Креативная коллекция - дизайнер Elena Zagaynova (brand «OKO»)

Лучшая Авангардная коллекция - бренд E S T C O family

Самая Смелая коллекция - дизайнер Наталья Рязанова

Лучшая Летняя коллекция - дизайнер Ekaterina Mertvicheva

Лучшая Fashion коллекция - дизайнер Mariposik by Victoria Klimycheva

Лучшая концептуальная коллекция - бренд Felizario

Партнеры Премии:

"Экзотик-Шоу" под руководством Дмитрия Николау

Светлана Грилео A Glossier - дизайнер украшений

LO-LI карамель - Арт-объект в сочетании с леденцом

Домики - Детская Вселенная

Holich Toys - игрушки из натурального меха

Добрые сказки Елены Велены

MindWood - магнитные конструкторы из дерева