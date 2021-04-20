Церемония вручения наград ежегодной национальной премии KIDSFASHIONAWARDS

Церемония вручения наград самой̆ престижной премии для профессионалов детской̆ индустрии KIDSFASHIONAWARDS (https://www.instagram.com/kidsfashionawards/) состоялась 4 апреля в подмосковном старинном замке Немчиновка Парк отель.
Какой̆ стала KIDSFASHIONAWARDS после пандемии, и что приготовили в нынешних условиях для зрителей̆ сильнейшие представители детской индустрии?
Номинанты Премии представили коллекции и презентации в современном «Диджитал» и «Физическом» форматах.
На этот раз Премия отправилась в удивительный̆ и таинственный̆ мир Востока по следам чудесной сказки о красавице-принцессе Жасмин и неунывающем Аладдине.
Гостей̆ ждали удивительные истории, великолепные наряды и зажигательные танцовщицы. Никого не оставило равнодушным буйство восточных красок, танцев, красивейших костюмов и зрелищная шоу-программа этого праздника моды и красоты.
Продюсерская компания "Phantasmagoria Show production" представила фильм-показ из проекта Phantasmagoria fashion film "По сказочным тропам" с участием знаменитого бренда SLAVA ZAITSEV by MIRAFAME.
Гости события попали в сказочную атмосферу, прошлись по красной дорожке, участники получили дипломы и подарки.
Церемония прошла с соблюдением правил безопасности, рекомендованных российским правительством. ⠀
Организатор ShubinProductionKids
Режиссер-постановщик Рикардо До Рего
Декоратор Евгения Селенкова
Ведущие Артём Аршавин, Сергей Емелин, Марина Дрождина, Наталья Григорова
Победители в номинациях KIDSFASHIONAWARDS:
Лучший Российский бренд детской одежды - SLAVA ZAITSEV by MIRAFAME
Бренд Года. Российский Бренд, представленный в Европе - Бренд Stefania
Открытие года - детский магазин - Trendy Hall
Лучший мультибрендовый магазин - Бутик San Michele Kids
Лучший детский бренд Европы, представленный в России - EVIKA KIDS (Испания)
Человек Года - Дизайнер Евгения Климкова
Лучший детский показ - Дизайнер Юлия Крылова
Открытие года – детский бренд - Бренд 5 Stars
Лучший Дизайнер детской одежды - Алия Хруслова (бренд «ChiSi»)
Лучший Дизайнер-Ребенок - Лютик Бедрик
Лучший Video Production - Phantasmagoria Show production
Лучший fashion режиссер - До Рего Рикардо Рафаэль
Лучший композитор - Александр Баумгартл
Лучший декоратор - Евгения Селенкова
Лучший региональный журнал - Журнал Dasha Beauty
Лучший Журнал Открытие Года
Журнал SmartTalantedKids
Модель года - Арина Гордий
Лучшая театральная постановка - Детский центр PersOna
Лучшая коллекция для торжественных мероприятий - дизайнер Светлана Бухарова
Лучшая Праздничная коллекция -дизайнер Elena Melyakina
Лучшая Кутюрная коллекция - дизайнер Наталья Боровикова
Лучшая Fantasy коллекция - дизайнер Екатерина Роман
Лучшая Весенняя коллекция - дизайнер Татьяна Дербенева
Самая Нарядная коллекция - дизайнер Victoria Dress
Лучший Этнопоказ - дизайнер Софья Терешина
Самая Креативная коллекция - дизайнер Elena Zagaynova (brand «OKO»)
Лучшая Авангардная коллекция - бренд E S T C O family
Самая Смелая коллекция - дизайнер Наталья Рязанова
Лучшая Летняя коллекция - дизайнер Ekaterina Mertvicheva
Лучшая Fashion коллекция - дизайнер Mariposik by Victoria Klimycheva
Лучшая концептуальная коллекция - бренд Felizario
Партнеры Премии:
"Экзотик-Шоу" под руководством Дмитрия Николау
Светлана Грилео A Glossier - дизайнер украшений
LO-LI карамель - Арт-объект в сочетании с леденцом
Домики - Детская Вселенная
Holich Toys - игрушки из натурального меха
Добрые сказки Елены Велены
MindWood - магнитные конструкторы из дерева
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