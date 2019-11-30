Церемония вручения Первой ежегодной премии #НаРайоне по итогам 2019 года состоялась 23 ноября

Для торжественного вручения наград на главную сцену ведущий Сергей Гладун пригласил Председателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерину Драгунову и Председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова. «За помощь в организации и проведении киберспортивных мероприятий для молодежи» был награжден президент Федерации компьютерного спорта Москвы Александр Горбаченко. Серебряные диски получили комьюнити-лидеры, наиболее ярко проявившие себя в течение года. Чемпион мира по брейк-дансу Султан Ныров; основатель Мастерской фристайла, рэп-гуру Лев «RE-Pac» Киселёв; вице-президент Федерации воркаута России, капитан команды MUTANTCLAN Михаил Китаев; активист и создатель школы уличного футбола Иван Сапрыкин; глава спортдепартамента компании Fight Nights Global Вагиф Гусейнов; начальник Управления по социально-воспитательной работе РЭУ им. Плеханова Сергей Есаков; главный организатор молодежного фестиваля Plekhanoff Open Даниил Андреев и директор Проектного центра развития образовательной среды РГУ им. Косыгина Тимур Джавадов.

«Проекту #НаРайоне сегодня исполнился год. Его создали несколько молодых ребят с отличной идеей – объединить разные субкультуры и спортивные направления в одном проекте. Начинали с небольших мероприятий в районах Москвы, а теперь проводят масштабные события, которые привлекают все больше людей и помогают раскрыть новые таланты. Это отличный пример того, как молодые москвичи могут сами задавать ритм столицы и делать ее жизнь ярче», – обратилась к собравшимся Екатерина Драгунова.

Лидерам студенческих сообществ РГУ им. Косыгина и РЭУ им. Плеханова награды вручил Председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политики Московской городской думы Кирилл Щитов. Студенты этих вузов представили на мероприятии собственные активности: футбольные матчи 3х3; баскетбольный слэм-данк-контест; стрит-подиум ART Fashion, где начинающие дизайнеры Екатерина Глазырина, Елизавета Бройтман, Рената Змитровия и Дарья Семерякова показали свои коллекции одежды и аксессуаров. Награду за организацию выставки получила студентка 2-го курса РГУ им. Косыгина Анастасия Чубарова. Киберспортивный турнир по основным игровым дисциплинам представили руководители IT Клуба K-studio РГУ им. Косыгина Илья Гусаревич и Мирон Пузанов. Онлайн-конкурс на лучший тематический видеоролик #БлогерНаРайоне запустили в сети руководитель Ассоциации молодежных СМИ «Медиа ШУМ» РГУ им. Косыгина Владислав Устиненков и его команда. Конкурс красоты «МИСС ВУЗ 2019», финалистки которого выступили на сцене с оригинальными выходами в стиле hip-hop. Автор идеи и организатор — Алёна Перешеина, студентка 3-го курса РГУ им. Косыгина. Поддержать девушек в ожидании решения жюри на сцену вышел участник телепроекта «Песни на ТНТ. 2-й сезон» Роман Каграманов. Хореограф Алексей Шалбуров и его титулованная команда FLYOGRAPHERS Dance Team представили зрителям танцевальный номер Musicology.

На премии прошли соревнования, собравшие лучших участников по направлениям: panna и уличный футбол 3х3, стритбаскет, воркаут, рэп-фристайл, брейкинг и ММА. Пояс чемпиона в категории 93+ кг техническим нокаутом завоевал Агасапар Мухадов, представляющий на поединках в октагоне РУДН. Чемпионом в категории до 84 кг стал Сурен Петросян, представитель Университета «Синергия».

Вечер завершился концертом российских музыкальных звезд и рэп-исполнителей. На сцену вышли: Quest Pistols Show, Скруджи, Звонкий, TERNOVOY, Кравц, ST, AMCHI, Дана Соколова, Миша Марвин, Миа Бойка, Джей Мар и Nasled & DJ Lars, Soda Show, MC Royce и Олег Neon.