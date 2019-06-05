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Артем Кузелев

Церемонию LVMH Prize перенесли на сентябрь

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  • 05 Июня 201917:59
Сюжеты: LVMH

Эксперты люксового конгломерата объявили о том, что уходят на каникулы.

Организаторы ежегодной церемонии вручения премии LVMH Prize сообщили о переносе мероприятия. Экспертное жюри объявит победителя не в начале лета, как это происходит обычно, а в начале сентября. Причина сдвига не сообщается, однако источник близкий LVMH объясняет решение разными графиками дизайнеров и руководства компании.

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