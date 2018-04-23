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Артем Кузелев

CFDA поддержит молодых дизайнеров

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  • 23 Апреля 201816:37
Сюжеты: CFDA

Совет модных дизайнеров Америки запускает еще одну инициативу, чтобы поддержать начинающих дизайнеров и молодые бренды.

Руководство CFDA объявило о намерении продолжать развитие программы поддержки молодых дизайнеров Fashion Incubator. В рамках инициативы запускается новый сайт Network, который даст десяти участникам «Инкубатора» доступ к базе данных фотографов, шоурумов и PR-агентств. Сайт также позволит задавать экспертам вопросы на любые темы: от маркетинга до юридических проблем. Появится ли в дальнейшем доступ к ресурсу у сторонних пользователей, неизвестно.

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