CFDA поддержит молодых дизайнеров

Совет модных дизайнеров Америки запускает еще одну инициативу, чтобы поддержать начинающих дизайнеров и молодые бренды.

Руководство CFDA объявило о намерении продолжать развитие программы поддержки молодых дизайнеров Fashion Incubator. В рамках инициативы запускается новый сайт Network, который даст десяти участникам «Инкубатора» доступ к базе данных фотографов, шоурумов и PR-агентств. Сайт также позволит задавать экспертам вопросы на любые темы: от маркетинга до юридических проблем. Появится ли в дальнейшем доступ к ресурсу у сторонних пользователей, неизвестно.