15-й юбилейный сезон выставки головных уборов и аксессуаров Chapeau откроется 17 августа в Гостином дворе одновременно с 4-м салоном меховой и кожевенной моды Mosfur.

Флагманскому проекту выставочной компании “Кордон” - Chapeau - в текущем 2017 году исполняется 15 лет. Особый для мероприятия сезон начался с обновления команды оргкомитета. Директором выставки был назначен Игорь Шевченко, стоявший у истоков концепции проекта и успешно запустивший его в 2003 году. К команде также присоединилась Виктория Истомина в роли креативного директора и куратора мехового направления.

Третий год подряд совместно с Chapeau будет работать ежегодный салон меховой и кожевенной моды Mosfur, учрежденный компанией “Кордон” в 2014 году. В объединенной выставке примут участие не только производственные компании, но и ведущие мировые аукционные дома, презентующие технологические новинки в обработке, крашении и использовании меховых элементов в повседневной и высокой моде.

Второй день выставки будет полностью отдан под деловую программу Chapeau Fashion Conference, темами которой станут образование и карьера. Перед экспонентами и гостями выступят успешные предприниматели, юристы, бизнес-консультанты и журналисты, которые поделятся своим опытом и помогут применить его на практике.

На главном подиуме пройдут конкурсные показы с участием признанных и успешных модельеров, начинающих дизайнеров, студентов творческих ВУЗов, детских театров моды, профессиональных моделей и звезд шоу-бизнеса. Кульминацией программы выставки станет церемония награждения, на которой определятся победители проектов Chapeau Fashion Start, Шапенок, Chapeau Fashion, фотоконкурса “Дело в шляпе”, а также новые обладатели «Короны империи головных уборов» и «Короны империи меха». Судить конкурсантов будут Вячеслав и Егор Зайцевы, Сергей Ефремов (Efremov), Лия Гуреева (Lia Gureeva), Сэмми Котвани (“Императорский Портной”) и другие эксперты.

Программу Chapeau & Mosfur будет вести талисман выставки - шоумен и певец Александр Белов, а VIP-гостей мероприятия и победителей конкурсной программы будут ждать приятные сюрпризы от партнеров: “Императорский Портной”, Royal Dress Forms, Element Family Spa, Lebo Coffee, “Русъпай”, “Царский Пряник” и оргкомитета выставки - компании “Кордон”. Стратегические партнеры Chapeau & Mosfur 2017 – Минпромторг России, WKO, Slava Zaitsev и ТД «Шатер».