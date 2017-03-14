12 марта в рамках Mercedez-Benz Fashion Week состоялся модный показ "CHAPURIN for FINN FLARE" сезона осень-зима 2017/18. Капсульная коллекция стала результатом сотрудничества финского бренда с известным российским дизайнером. Философия FINN FLARE о комфорте и удобном крое была взята за основу и мастерски обыграна стилевыми решениями дизайнера. В коллекции прослеживается характерный почерк модельера - четкая геометрия, эклектика и скульптурный крой.

Концепция капсульной коллекции CHAPURIN for FINN FLARE заключается в создании функциональной и вместе с тем изысканной, стильной одежды для любого случая, будь то деловая встреча, прогулка по городу или торжественный вечер. Коллекция отражает самые актуальные тренды будущего сезона. Модели отличаются необычными силуэтами и выполнены в актуальных насыщенных оттенках зеленого, бордо, песочного, черного и светло-бежевого.

Публике был представлен широкий ассортимент жакетов, брюк, пальто, созданных из тканей высокого качества с использованием передовых технологий производства, а также вещей из трикотажа. Дизайнер отдает предпочтение изделиям из тонкой шерсти, вискозе, хлопку, а также комбинированным материалам, которые обладают прекрасными гигроскопическими свойствами и отлично сохраняют тепло. Капсульная коллекция CHAPURIN for FINN FLARE поступит в продажу в магазины бренда в августе 2017 года, а также будет представлена в интеренет-магазине FINN FLARE.

Первыми оценили коллекцию и посетили показ: Митрофанова Маргарита, Elvira T, Барановская Юлия, Вербицкая Лариса, Аврора, Козак Виталий, Вячеслав Зайцев, Согдиана, Тетерич Олимпиада, Шпица Екатерина, Мот и Мельникова Мария, Андрикопулос Константин и Ольга, Чайковская Ирина, Лемешева Мария, Кулецкая Елена, Горшкова Анна, Бербер Зоя, Азаров Антон, Александрова Лидия, Пиотровски Рената, Макеева Анастасия, Дробыш Екатерина, Невская Анна, Германика Гай Валерия, Одинцова Екатерина, Лачина Ирина, Кузнецова Агния, Арзамасова Елизавета, Полякова Поля, Медведева Ирина, Гребенкина Анастасия, Хохлова Анна, Цуканова-Котт Анна, Клименко Антонина, Королева Милана, Королев Артем, Эппле Жанна, Яновский Ян, Трояновская Марина.