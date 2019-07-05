Частный чартер на Гренаду / Гренадинские острова

Спешите зарезервировать места 235-футовой шхуне SailWindjammer, которая в начале ноября отправится покорять Атлантический океан!

Путешественников ждет путешествие продолжительностью 7 дней и 6 ночей (3-10.11.2019), полных приключений, драйва и ярких впечатлений.

Организаторы чартера обещают:

незабываемые эмоции от парусного круиза на 72-метровой шхуне, плывущей по океанским волнам;

программу Yoga Retreat, а также занятия фитнесом;

каждый день новый остров с белыми песчаными пляжами, нетронутой бирюзовой водой, экзотической флорой и фауной;

романтические рассветы и закаты на верхней палубе с бокалом вина или шампанского;

специальное меню от шеф-повара со свежайшими лобстерами, рыбой и другими морепродуктами;

специальную программу дайвинга: ловля лобстеров с сачком и пикой, коралловые рифы и ночные погружения;

ночную рыбалку с борта шхуны;

ночной пиратский карнавал на борту судна и знаменитую игру Crab Race;

бесплатные уроки фотографии для начинающих и ежедневные фото- и видеосессии для моделей и профессиональных фотографов;

зажигательные вечеринки на борту и массу других развлечений!

Подробности можно узнать из видео о круизе:

Тур подойдет всем, кому скучно отдыхать в отеле, кто хочет попробовать что-то новое, кто любит путешествия или парусные круизы!

Контакты для вопросов и бронирования: Facebook, Instagram и Support@FashionStock.com.

Список необходимых документов можно найти на официальном сайте.