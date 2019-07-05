Частный чартер на Гренаду / Гренадинские острова

Спешите зарезервировать места 235-футовой шхуне SailWindjammer, которая в начале ноября отправится покорять Атлантический океан!
Путешественников ждет путешествие продолжительностью 7 дней и 6 ночей (3-10.11.2019), полных приключений, драйва и ярких впечатлений.
Организаторы чартера обещают:
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незабываемые эмоции от парусного круиза на 72-метровой шхуне, плывущей по океанским волнам;
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программу Yoga Retreat, а также занятия фитнесом;
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каждый день новый остров с белыми песчаными пляжами, нетронутой бирюзовой водой, экзотической флорой и фауной;
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романтические рассветы и закаты на верхней палубе с бокалом вина или шампанского;
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специальное меню от шеф-повара со свежайшими лобстерами, рыбой и другими морепродуктами;
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специальную программу дайвинга: ловля лобстеров с сачком и пикой, коралловые рифы и ночные погружения;
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ночную рыбалку с борта шхуны;
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ночной пиратский карнавал на борту судна и знаменитую игру Crab Race;
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бесплатные уроки фотографии для начинающих и ежедневные фото- и видеосессии для моделей и профессиональных фотографов;
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зажигательные вечеринки на борту и массу других развлечений!
Подробности можно узнать из видео о круизе:
Тур подойдет всем, кому скучно отдыхать в отеле, кто хочет попробовать что-то новое, кто любит путешествия или парусные круизы!
Контакты для вопросов и бронирования: Facebook, Instagram и Support@FashionStock.com.
Список необходимых документов можно найти на официальном сайте.
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