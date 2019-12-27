Чего мы ждем от 97 сезона ярмарки Pitti Uomo-97?

Официальный слоган и концепт следующей выставки во Флоренции «Мода Объединенных Наций».

Рассказывая о 97 сезоне флорентийской ярмарки, Агостино Полетто, генеральный директор Pitti Immagine, говорит: «Мы реализуем «Моду Объединенных Наций» – концепт, в рамках которого каждый может выразить свою уникальность и творческое видение». Пройдут мероприятия Pitti Uomo в этот раз с 7 по 10 января под флагом интернационализации и открытости индустрии.

В эти дни на Pitti Uomo соберется 1203 бренда, 540 из которых приедут во Флоренцию из-за рубежа. Причем 265 марок вернется на выставку с коллекциями сезона осень-зима 2020/21 после длительного перерыва. Один из самых ожидаемых участников – итальянский дом Brioni, который решил отметить во Флоренции 75-летие.

Кроме того, на мероприятии будут запущены две новые инициативы. Первая, посвященная мужскому гардеробу и его развитию, будет представлена в формате специального дефиле. Второй проект – «Флаг Земли: От отходов к новым материалам» – призван вдохнуть новую энергию в Pitti Uomo через насыщенную деловую и культурную программу.

В числе самых звездных гостей ярмарки марки Chevignon, Woolrich, Jil Sander, Sergio Tacchini. Специальные гости 97 сезона – дизайнеры Клеменс Тельфар, Стефано Пилати, Мария Коркеила и Даоюань Динь. Проект Scandinavian Manifesto представит коллекции 17 молодых брендов. Также свои коллекции продемонстрируют шесть финалистов японской премии Tokyo Fashion Award.