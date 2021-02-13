Чего ожидать от Недели моды в Нью-Йорке, которая стартует завтра?

Предстоящая Неделя моды в Нью-Йорке будет в основном виртуальной, за исключением живых, социально дистанцированных показов Джейсона Ву и Ребекки Минкофф. Это будет второй сезон, когда нью-йоркские показы пройдут в таком формате на фоне пандемии коронавируса.

Как и в сезоне весна-лето 2021, многие американские модельеры представят свои осенне-зимние коллекции в прямых трансляциях, лукбуках, презентациях и других цифровых средствах, что резко контрастирует с крупномасштабными личными выступлениями, которые были нормой до локдауна. Как и в прошлом сезоне, расписание Недели моды в Нью-Йорке, которое Совет модных дизайнеров Америки переименовало в Календарь американских коллекций, будет длиться четыре дня на цифровой платформе Runway360, сайте nyfw.com и в мобильном приложении.

Ключевые моменты Недели моды, на которые стоит обратить внимание: