Чего ожидать от Недели моды в Нью-Йорке, которая стартует завтра?

Предстоящая Неделя моды в Нью-Йорке будет в основном виртуальной, за исключением живых, социально дистанцированных показов Джейсона Ву и Ребекки Минкофф. Это будет второй сезон, когда нью-йоркские показы пройдут в таком формате на фоне пандемии коронавируса.
Как и в сезоне весна-лето 2021, многие американские модельеры представят свои осенне-зимние коллекции в прямых трансляциях, лукбуках, презентациях и других цифровых средствах, что резко контрастирует с крупномасштабными личными выступлениями, которые были нормой до локдауна. Как и в прошлом сезоне, расписание Недели моды в Нью-Йорке, которое Совет модных дизайнеров Америки переименовало в Календарь американских коллекций, будет длиться четыре дня на цифровой платформе Runway360, сайте nyfw.com и в мобильном приложении.
Ключевые моменты Недели моды, на которые стоит обратить внимание:
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Неделя пройдет по сокращенному графику с 14 по 17 февраля, согласно Календарю американских коллекций, опубликованному CFDA.
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Председатель CFDA Том Форд переименовал официальное расписание Недели моды в Нью-Йорке, чтобы отразить растущее число американских дизайнеров, которые будут появляться вне сезона или за пределами Нью-Йорка.
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Неделя моды в Нью-Йорке начнется с показа Джейсона Ву 14 февраля в 17.00 и завершится презентацией Тома Форда 17 февраля в 19.00 (по Нью-Йорку).
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Список дизайнеров и брендов, представляющих осенние коллекции 2021 года, также включает Veronica Beard, Alice + Olivia, Markarian, Tadashi Shoji, Badgley Mischka, Anna Sui, Monse, Adeam, Victor Glemaud, Rodarte, Tanya Taylor, Anne Klein, Dennis Basso, Cinq à Sept., Джонатана Симхая, Бибху Мохапатра, Николь Миллер, Ребекку Минкофф и Кристиана Коуэна.
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У каждого дизайнера есть эксклюзивный получасовой промежуток времени, чтобы представить свою коллекцию в предпочитаемом формате на цифровой платформе Runway360 и на сайте nyfw.com. Шоу или презентации будут доступны для просмотра на платформах после их дебюта.
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Многие модельеры, не представившие весенние коллекции 2021 года на прошлой Неделе моды, снова пропускают этот сезон. Список включает Майкла Корса, Ральфа Лорена, Марка Джейкобса, Брэндона Максвелла, Томми Хилфигера, Кристофера Джона Роджерса, Пайер Мосс и Тори Берч.
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Несколько модельеров решили показать свои осенние коллекции 2021 года до и после Недели моды в Нью-Йорке. Zero + Maria Cornejo представила свою коллекцию 4 февраля, Kozaburo – 10 февраля, Прабал Гурунг – 11 февраля, Улла Джонсон – 12 февраля, R13 – 13 февраля, Кристиан Коуэн и Габриэлла Херст выступят 18 февраля, Каролина Эррера – ориентировочно 22 февраля, Coach 1941 – 23 февраля, Кристиан Сириано – 25 февраля, Oscar de la Renta – 2 марта, Том Браун – 5 марта, Altuzzara – 6 марта, Джонатан Коэн – 15 апреля.
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Джейсон Ву и Ребекка Минкофф – единственные модельеры, которые проведут реальные показы с учетом требований социального дистанцирования.
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Мужской день Недели моды в Нью-Йорке пройдет 15 февраля. Среди дизайнеров и марок, участвующих в этом проекте, A. Potts, Картер Янг, Челси Грейс, Федерико Сина, Ka Wa Key, KoH T, Onyrmrk, Stan, Teddy Vonranson, The Stolen Garment и Timo Weiland. Каждый дизайнер получит десятиминутный временной интервал для показа своих презентаций на Runway360.
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