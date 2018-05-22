Чего стоит труд в модной индустрии?

Очередной этический скандал разгорается в мире моды. На этот раз горячей точкой стала Великобритания.

Меньше чем месяц назад многочисленные спикеры Fashion Revolution Week обратили внимание на необходимость большей прозрачности в индустрии моды и улучшений условий труда на швейных производствах по всему миру. Пока мы ужасались от того, что происходит в Бангладеш, Тайване и Центральной Америке, издание Financial Times опубликовало расследование, согласно которому те же проблемы можно увидеть и в цивилизованной Великобритании. Статья вышла на прошлой неделе и, мягко говоря, шокировала многих читателей.

Согласно результатам расследования журналистов Financial Times, подпольные фабрики – печальная реальность современной Европы. Авторы и представители Ассоциации производителей текстиля Лестершира (АПТЛ) смогли доказать, что такие фабрики существуют, а главное – рабочие вынуждены трудиться там в нечеловеческих условиях за символическую плату. В частности, председатель АПТЛ Саид Хильджи отмечает, что при установленной в Великобритании минимальной заработной плате равной 7,83 доллара США в час некоторые фабрики незаконно платят своим работникам 4,25 доллара. Где-то эта плата еще меньше – 3,3 доллара.

Также подтвердились слухи о том, что рабочие трудятся в совершенно опасных местах, подверженных риску пожаров и других опасных инцидентов. За прошлый год было зафиксировано 136 травм на рабочем месте, связанных с серьезным физическим ущербом. Это происходит потому, что некоторые из потогонных цехов расположены в столетних зданиях без ремонта. В одном из таких помещений разместилось почти 100 цехов с 10-20 работниками в каждом из них.

В конце доклада подчеркивается, что такие ретейлеры, как New Look, River Island и Missguided, призывают к более эффективному соблюдению законов, но низкие цены на их одежду говорят сами за себя: их производства просто не могут быть этичными.