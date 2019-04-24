Чего ждать от фестиваля в Йере на этой неделе?

Международный фестиваль моды и фотографии начнет работу завтра и продлится пять дней.

Завтра, 25 апреля, во французской коммуне Йер откроется Международный фестиваль моды и фотографии. Новый – 34-й – сезон мероприятие продлится пять дней и завершится в понедельник, 29 апреля. Организаторы события обещают очень насыщенную программу, главными героинями которой на этот раз станут женщины.

Специальным гостем фестиваля станет дизайнер Наташа Рамсей-Леви, которая возглавит жюри в категории «Мода». В секции «Фотография» главным экспертом назначен британский портретист Крейг МакДин. Отдельную награду в этом году учредил парижский дом моды Chloe, предложивший конкурсантам создать образ, созвучный его духу. Также будут вручены специальные призы от дома Chanel, сети Galeries Lafayette и бренда Petit Bateau.

В рамках фестиваля пройдет почти 20 выставок, в том числе масштабная, посвященная истории дома Chloe и творчеству Наташи Рамсей-Леви. Запланированы также публичные встречи, которые организуют Федерация высокой моды и прет-а-порте, Комитет по продвижению и развитию молодых талантов в модной индустрии и Французский институт моды.