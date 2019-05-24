Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Чего ждать от форума Be In Open 2019?

  • 147
  • 0
  • 24 Мая 201923:12

В этом году мероприятие продлится три дня и объединит множество событий.

Открытие форума модной индустрии Be In Open 2019 состоится 30 мая на «Винзаводе». На этот раз организаторы обещают участие в мероприятии 60 спикеров (деловая программа) и 70 дизайнеров (выставки и показы). Гостей форума ждут выступления специалистов отрасли, мастер-классы, образовательные проекты, а также встречи с байерами, представителями производств и маркетологами. Тема главной конференции будет посвящена формированию новой системы моды.

Изучить более подробную информацию о мероприятии, а также приобрести на него билеты можно на официальном сайте Be In Open.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru