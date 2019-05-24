Чего ждать от форума Be In Open 2019?

В этом году мероприятие продлится три дня и объединит множество событий.

Открытие форума модной индустрии Be In Open 2019 состоится 30 мая на «Винзаводе». На этот раз организаторы обещают участие в мероприятии 60 спикеров (деловая программа) и 70 дизайнеров (выставки и показы). Гостей форума ждут выступления специалистов отрасли, мастер-классы, образовательные проекты, а также встречи с байерами, представителями производств и маркетологами. Тема главной конференции будет посвящена формированию новой системы моды.

Изучить более подробную информацию о мероприятии, а также приобрести на него билеты можно на официальном сайте Be In Open.