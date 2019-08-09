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Артем Кузелев

Чего ждать от Недели моды в Амстердаме?

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  • 09 Августа 201921:53
Сюжеты: Неделя моды в Амстердаме

Организаторы нидерландских модных шоу опубликовали расписание предстоящего марафона.

Неделя моды в Амстердаме набирает обороты. Этой осенью она пройдет уже в третий раз и займет пока что так же только три дня. Показы Amsterdam Fashion Week состоятся 5-7 сентября в Музейном квартале и откроются шоу Рональда ван дер Кемпа. Среди участников также заявлены популярные местные марки Nieuwe Kerk и Ninamounah. Последний день мероприятия отдан деловой программе и паблик-токам.

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