Чего ждать от Недели моды в Амстердаме?

Организаторы нидерландских модных шоу опубликовали расписание предстоящего марафона.

Неделя моды в Амстердаме набирает обороты. Этой осенью она пройдет уже в третий раз и займет пока что так же только три дня. Показы Amsterdam Fashion Week состоятся 5-7 сентября в Музейном квартале и откроются шоу Рональда ван дер Кемпа. Среди участников также заявлены популярные местные марки Nieuwe Kerk и Ninamounah. Последний день мероприятия отдан деловой программе и паблик-токам.