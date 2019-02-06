Чего ждать от Недели моды в Милане?

Официальный график миланских показов сезона осень-зима 2019/20 обещает несколько приятных сюрпризов.

Главным событием предстоящей Недели моды в Милане станет возвращение на родину показа флорентийского дома моды Gucci. Смена локации связана с переездом штаб-квартиры марки в прежнее здание на улице Меченате в восточном Милане.

Кроме того, гости миланской Недели будут с нетерпением ждать презентации дебютной коллекции Дэниела Ли для бренда Bottega Veneta. Среди новичков Национальная палата моды Италии особенно отмечает марки Alexandra Moura, Marios, Act N.1 и молодого дизайнера Марко Рамбальди.

Среди важных неподиумных событий в программе Недели заявлены торжественный прием Национальной палаты в Музее науки и техники Леонардо да Винчи и завершающий гала-ужин в честь новых имен в моде. Всего показы и другие мероприятия займут шесть дней – с 19 по 25 февраля.