Чего ждать от Недели моды в Милане?

Национальная палата моды Италии опубликовала предварительное расписание предстоящей Недели моды.

На этот раз показы женских коллекций прет-а-порте сезона весна-лето 2019 пройдут в Милане с 18 по 24 сентября 2018 года. Программа первого дня будет не совсем обычной и представит ряд специальных мероприятий. В рамках Недели также пройдет торжественная церемония Green Carpet Fashion Awards Italia.

Всего во время Недели моды в Милане состоится 61 показ, самыми ожидаемыми из которых традиционно считаются шоу домов Prada, Versace и Max Mara. Однако, как сообщалось ранее, марка Gucci в этот раз выпадает из официального расписания в пользу Парижа. Впрочем, у гостей будет возможность увидеть своими глазами роскошные сдвоенные шоу таких брендов, как Emporio Armani, Salvatore Ferragamo, Missoni, Jil Sander и Moncler.

В Милан, наконец-то, возвращаются бренды Iceberg и Byblos, а среди самых ожидаемых дебютов Недели организаторы называют марки Tiziano Guardini, Ultrachic, Chika Kisada и Act N.1.