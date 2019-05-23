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Неделя моды в Милане (545)
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Артем Кузелев

Чего ждать от Недели мужской моды в Милане?

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  • 23 Мая 201923:51
Сюжеты: Неделя моды в Милане

В этом сезоне миланская мужская Неделя продлится четыре дня и пройдет под знаком перемен.

Организаторы Недели мужской моды в Милане объявили даты проведения показов. Мужские коллекции сезона весна-лето 2020 дизайнеры представят здесь в 14 по 17 июня. Всего здесь будет проведено 25 показов.

Одно из главных изменений в расписании показов – решение руководства итальянского дома Prada пропустить Неделю в пользу шоу в Шанхае. В Милане марка откажется от формата зрелищного дефиле и представит новую коллекцию своем шоу-руме. Также из официального расписания выбыли бренд N°21, который устроит объединенный показ в сентябре, и марка MSGM, участвующая на этот раз в ярмарке Pitti Uomo.

Зато пропустивший несколько миланских сезонов дом Etro наконец-то вернется на родину. Также в расписании вновь значатся марки Philipp Plein и Palm Angels. Среди дебютантов Недели мужской моды в Милане южнокорейская стритстайл-марка Youser, испанский бренд David Catalan, итальянцы Edithmarcel и португальский дизайнер Мигель Виейра.

Организаторы также обещают удивить гостей Недели вечеринкой CNMI Camera Club, посвященной молодым дизайнерам. Завершится все гала-вечером Национальной палаты моды Италии.

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