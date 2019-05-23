Чего ждать от Недели мужской моды в Париже?

Совсем скоро стартует очередной модный марафон, и организаторы показов делятся обновлениями в расписании мировых Недель моды.

Организаторы Недели мужской моды в Париже опубликовали подробности предстоящих показов. В сессии сезона весна-лето 2020 примут участие не менее 60 дизайнеров и марок, а пройдут шоу с 18 по 23 июня.

Отмечается, что долгожданного возвращения в расписание французского дома Givenchy не состоится, марка проведет дефиле 12 июня в рамках Pitti Uomo. Зато среди значимых возвращений парижской Недели испанский бренд Адольфо Гомеса Паломо Palomo Spain, а также марка Y/Project и дом Lanvin.

Что касается новых имен, то парижская Неделя может похвастать такими интересными марками, как Phipps, Bode, Ludovic de Saint Sernin и Sies Marjan. Также к расписанию впервые присоединились японские бренды Auralee и Visvim, французы Casablanca и Gamut et Lazoschmidl, венгерка Сандра Сандор с маркой Nanushka и американский лейбл Rhude.