Чего ждать от очередной Недели моды в Милане?

Организаторы миланской Недели моды опубликовали расписание показов сезона осень-зима 2021/22. Шоу пройдут как в традиционном, так и в уже привычном виртуальном форматах с 24 февраля по 1 марта 2021 года.

Известно, что в окончательном расписании Недели моды в Милане 57 презентаций и 61 реальный показ, которые пройдут при ограниченном количестве гостей. Некоторые марки представят новые коллекции только профессионалам модной индустрии, некоторые – проведут полноценные показы, но без зрителей вообще.

Одним из самых ожидаемых событий предстоящей Недели станет еще один дебют Кима Джонса в доме Fendi. После презентации кутюрных образов в Париже дизайнер покажет полноценную сезонную коллекцию в первый день миланских шоу.

Еще одно яркое событие – показ второй коллекции дома Prada, над созданием которой Миучча Прада работала совместно с Рафом Симонсом.

Двумя ожидаемыми дебютами также станут презентации первых коллекций – Фаусто Пульизи для марки Roberto Cavalli и Даниэля Дель Кора для собственного бренда Del Core.

Известно, что из официального расписания Недели моды в Милане сезона осень-зима 2021/22 выбыли дома Gucci, Bottega Veneta и Versace.