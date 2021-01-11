Чего ждать от парижской Недели мужской моды?

Федерация высокой моды и прет-а-порте представила расписание Недели мужской моды в Париже. Особенные ожидания организаторы мероприятия связывают с дебютом на парижском подиуме марки Jil Sander.

Показы Paris Fashion Week Men’s сезона осень-зима 2021/22 пройдут с 19 по 24 января 2021 года. Неделя откроется шоу марки Berluti и завершится презентацией дома Celine. Всего в расписании фигурирует 71 бренд, однако участие некоторых марок все еще под вопросом.

Среди самых ожидаемых показов шоу именитых домов Jil Sander, Louis Vuitton, Dior Homme, Hermès, Yohji Yamamoto, Rick Owens, Dries Van Noten, Vetements, Paul Smith, Loewe и Thom Browne. Известно, что часть марок проведет живые дефиле. На данный момент известно, что такие презентации представит 41 бренд. Остальные, планируется, представят коллекции в смешанных и мультимедийных форматах.

В числе дебютантов заявлены молодые парижские марки Arturo Obegero, Basscoutur, Valette Studio и японский бренд Kidill.