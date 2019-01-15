Чего ждать от первой Веганской Недели моды

В начале февраля в Лос-Анджелесе пройдет первая Vegan Fashion Week, которая представит не только коллекции одежды.

С 1 по 4 февраля в Лос-Анджелесе пройдут мероприятия первой в мире Веганской Недели моды. Как пояснила продюсер и куратор события дизайнер и защитница прав животных Эммануэлле Риенда, цель Недели – «новые возможности для сознательных брендов» и прекращение эксплуатации животных во всех формах.

Программа первой Vegan Fashion Week предполагает не только модные показы, но и посещение гостями фэшн-квартала Лос-Анджелеса, а также выезд на рынок California Market Center, где будут представлены предметы, при создании которых не использовались мех и шкуры животных. Также посетителям Недели предложат веганскую еду, косметику и прочую продукцию. Риенда подчеркивает: «Я хочу провоцировать разговоры и дебаты внутри индустрии, обучая, воспитывая и создавая связи между нашими главными ценностями: уважением к человеческой жизни, правам животных и окружающей среде».

Стартует первая Веганская Неделя моды в Музее естественной истории Лос-Анджелеса. Полный список участников будет известен после 20 января.